7 летних трендов декора, которые дизайнеры уже видят повсюду

Этим летом вместо слишком идеально продуманных интерьеров, в моде вещи с "домашним" видом и богатством текстур. Будут господствовать элементы дизайна, которые добавляют пространству индивидуальности и шарма.

От изысканного прибрежного стиля до скульптурной мебели и игривых деталей – названы семь трендов декора лета 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Семь трендов летнего декора

Усовершенствованный прибрежный стиль с нейтральной палитрой

Летний морской стиль в этом году выглядит еще более изысканным и сдержанным: с нейтральными цветами и минималистичными акцентами.

Песчаные оттенки и морской синий возвращаются – но уже в более многослойном виде.

Минимализм повышает комфорт и делает морской стиль вневременным, а не банальным.

Расслабленность в мягких скульптурных формах

Этим летом скульптурные, низкие предметы повсюду – диваны с изогнутыми линиями, овальные столы, массивные кресла. Многие предметы – от крупной мебели до мелких аксессуаров – теперь имеют изогнутые формы, плавные линии, рельефные края.

Мягкий наследственный стиль – уют в классических формах

Наследственный стиль сделает лето уютным / Фото David Land

Чувствуется заметный переход к более уютному, классическому дизайну. В этом сезоне наблюдается уклон в сторону теплого минимализма с историческими нотками.

Это же касается и отделки, то здесь будут господствовать матовое золото и серебро цвета шампанского.

Теплые оттенки

Эстетика, вдохновленная африканским колоритом, будет доминировать летом / Фото Marty Baldwin

Несмотря на популярность прохладного морского стиля, дизайнеры прогнозируют всплеск интереса к более теплым, "земным" эстетикам – вдохновленных африканскими пустынями, австралийским бушем и американским юго-западом.

Дизайнеры советуют использовать в интерьере глиняные тона, текстуры натуральных материалов: рафию, джут, потертую кожу.

Больше текстур

Букле - не единственная звезда сезона. Среди фаворитов также бархат, твид, грубый лен и "вымытый" хлопковый текстиль.

Особенно в моде плетеные акценты – мебель из травяной ткани, светильники с плетеным узором, массивные вязаные пледы, добавляющие глубины без визуального шума.

Игривые акценты

В интерьеры возвращается легкость – от шахматных узоров до ручного дутого стекла и выразительной керамики. А также неожиданные элементы. Это может быть ваза в форме клубники или сувенир с морской ракушкой.

Ягодные и драгоценные оттенки

Летом цвета всегда немного смелее, и в этом году все внимание на ягодные оттенки. Они везде – от керамической посуды до летней сервировки из меламина.

Ценные оттенки, как индиго или терракота, тоже в тренде – они добавляют пространству глубины и контраста. Дизайнеры используют эти цвета во всем: от пуфов до настенного искусства и плитки.