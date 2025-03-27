Как легко избавиться от беспорядка дома: японский метод иньо-оньо

Журналистка Сиера Кри попробовала японский принцип организации пространства иньо-оньо. Женщина осталась поражена результатом. Этот метод помог ей навсегда избавиться от беспорядка в доме.

Сиера Кри говорит, что благодаря иньо-онйо научилась ценить пустое пространство на поверхностях и одновременно наслаждаться тем, что имеет. Это одновременно не заставило женщину отказаться от любимых вещей, а, наоборот, помогло еще больше оценить каждую из них, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как применить метод иньо-онйо дома

Иньо-онйо переводится как "пустое пространство". Это японский принцип организации и стиля жизни, который призывает людей сознательно оставлять часть пространства в доме незанятым. Это может быть целая поверхность, например, кухонный стол, или просто расположение предметов на полках на большем расстоянии друг от друга. Считается, что этот метод улучшает атмосферу в доме, поскольку создает ощущение легкости и гармонии.

Джо Хелсби, профессиональный организатор говорит, что чрезмерное заполнение полок и столешниц может создавать ощущение беспорядка и дисбаланса. Иньо-онйо помогает принять пустоту как средство повышения осознанности, снижения стресса и упорядочения мыслей.

Чтобы практиковать иньо-онйо, не обязательно выбрасывать вещи. Главное – осознанный подход к их расположению, а не сокращение количества предметов ради минимализма.

Японская методика иньо-онйо поможет создать уютное и гармоничное пространство / Фото Future / Caroline Mardon

Сиера поделилась собственным опытом применения японской методики. В конце прошлого года журналистка переехала в маленькую студию.

Из-за ограниченного пространства ей приходилось очень внимательно относиться к организации вещей, поскольку небольшие комнаты быстро начинают приобретать захламленный вид, даже если в них немного предметов.

Чтобы настроиться на иньо-онйо, Сиера начала внимательно анализировать свой дом, прежде всего гостиную.

Рассматривая комнату, она пришла к выводу, что некоторые вещи, например, сезонный декор, совсем не обязательно должны быть на виду. Поэтому она решила убрать их в коробки и хранить под кроватью. Для этого журналистка купила четыре пластиковых контейнера и распределила вещи по категориям: одна коробка для сезонного декора, две для одежды не по сезону и одна для разных мелочей, которые она хотела оставить, но не нуждалась ежедневно. Затем она подписала коробки с помощью этикеток.

"Было приятно видеть, как каждый убранный предмет менял вид комнаты", – вспоминает женщина.

Следующим шагом было определить, что оставлять на поверхностях. Сиера не хотела, чтобы пространство казалось пустым и лишенным характера, но и не стремилась вернуться к прежнему беспорядку. Поэтому она установила правило: на любой поверхности может быть максимум три предмета, за исключением полок.

Этот подход заставил Сиеру задуматься, какие вещи действительно важны для нее, а также какие эмоции они вызывают. Остальные предметы она убрала, напоминая себе, что всегда может менять экспозицию по желанию.

В течение следующих недель журналистка почувствовала, что ей стало легче дышать в собственном доме. Она больше не просыпалась с мыслью, что ей срочно нужно что-то убрать. Сиера знала, что в ее доме есть только то, что она любит, но в то же время эти вещи не перегружают ее пространство.