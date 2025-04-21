Просто и быстро: как покрасить стены самому: как покрасить стены самому

Покраска комнаты это вполне посильная задача, с которой могут справиться за один уикенд даже новички в ремонте. Но прежде чем хватать кисть и приниматься за дело, важно ознакомиться с основами как подготовить стены и какие нужны инструменты.

Как поэтапно покрасить стену в любой комнате, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как подготовить стену к покраске

Вот все, что вам нужно для покраски любой стены в вашем доме:

шпаклевка (если нужно заделать отверстия);

шпатель;

наждачная бумага

липкая ткань для уборки пыли;

грунтовка;

малярная лента;

защитная пленка или ткань для пола;

кисти;

валики без ворса;

лоток для краски;

краска

Перед тем как взять кисть и краску, подготовьте стены. Сначала проверьте их на трещины, дырки или пятна. Закройте отверстия от картин и удалите отслоение старой краски.

Зашлифуйте места, которые были отремонтированы, чтобы поверхность была ровной. Затем протрите пыль тряпкой.

Можно нанести грунтовку только на эти участки, но полностью грунтовать всю стену не обязательно. Полное грунтование нужно только в случае серьезных повреждений или пятен.

Если есть пятна, вытрите их тряпкой и универсальным моющим средством. Для жирных пятен используйте моющее средство с триполифосфатом натрия.

Как красить стену

Закройте участки, которые не нужно красить. Используйте малярную ленту для защиты плинтусов, наличников, выключателей и тому подобное. Накройте мебель или вынесите ее из комнаты, пол закройте тканью или пленкой.

Используйте малярную ленту для защиты плинтусов / Фото Janelle Jones

Откройте банку с краской и перелейте в лоток. Наклон лотка позволяет равномерно распределять краску по валику. Для больших объемов лучше использовать 5-литровое ведро с решеткой.

Красьте вдоль краев (обрезки, плинтусы, углы). Это называется "подрезка" – так профессионалы называют покраску кистью вдоль верхних и нижних частей стены, возле плинтусов, потолка или наличников. Эксперты советуют использовать кисть и красить плавными горизонтальными движениями. Сначала красьте именно эти края, прежде чем переходить к потолку или центральной части стены. Работайте небольшими участками – примерно по 1,2 метра за раз.

Если вы планируете красить и стены, и потолок, начните с потолка. Когда потолок готов – переходите к стенам. Окуните валик в краску и красьте сверху вниз, вертикальными движениями.

Оставляйте "влажный край". Это означает, что когда вы красите края стены кистью (то есть подрезаете), эта краска должна оставаться влажной, пока вы не пройдетесь валиком по всей поверхности.

Почему это важно? Потому что если "подрезка" высохнет раньше, чем вы покрасите валиком, – на стене будет видно эти линии.

Поэтому лучше всего красить небольшими участками - чтобы все успевало оставаться влажным и равномерно сливалось.

После завершения не прикасайтесь к стенам по крайней мере 2 часа.