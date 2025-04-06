Дизайнер интерьера прибегла к использованию светло-зеленого кварцита на столешнице и фартуке, передает 24 Канал со ссылкой на Home Beautiful.

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Как визуально расширить узкую кухню

Нижние шкафы изготовлены из темного дубового шпона, тонированного вручную. Смеситель также темный, в оттенке старинной бронзы. Деревянный пол гармонично сочетается с мебелью. На переднем плане открытые полки, что начинаются от столешницы и тянутся вверх. На них расположены две керамические вазы, в одной из которых свисает лиана потоса. На открытой полке и стене в фоне размещены картины.

Расположенная в передней части таунхауса, кухня идеально дополняет архитектурный замысел дома. Вместо кардинальных изменений пространства Камилла вместе с владелицей подобрали идеальную палитру. "Она хотела кухню, которая бы вдохновляла ее на кулинарные эксперименты", – рассказала Камилла.

Открытые полки визуально расширяют кухню / Фото Lisa Cohen

Как заядлая коллекционерка искусства, хозяйка стремилась иметь место для демонстрации любимых работ. Это стало возможным благодаря открытым деревянным полкам, которые также визуально расширили узкое пространство.

Даже среди качественных материалов кварцит остается главной звездой этого интерьера. Столешница выполнена из изысканного светлого кварцита , что придает ощущение простора. Этот эффектный камень продолжается вверх, формируя большой фартук, который достигает открытых полок по обе стороны кухни. В сочетании с темным шпоном мебели кварцит создает баланс, превращая это маленькое пространство в уютное и одновременно интересное место.

Использование светло-зеленого кварцита на столешнице и фартуке добавило пространству цвета, нежного рисунка прожилок и изысканной красоты / Фото Lisa Cohen

Эта кухня отличается тонкими вертикальными линиями в мебельных фасадах, что добавляет текстуры, не перегружая пространство. Этот профиль создает плавный переход между столешницей и шкафами, делая их визуально легче. Такие детали превращают обычную мебель в нечто уникальное.

Мы использовали светлые, отражающие поверхности, чтобы усилить естественное освещение и создать ощущение открытого пространства, - подытожила дизайнер преобразования узкой кухни.

Как выглядит обновленная кухня / Фото Lisa Cohen