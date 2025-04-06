Дизайнерка інтер'єру вдалася до використання світло-зеленого кварциту на стільниці та фартусі, передає 24 Канал із посиланням на Home Beautiful.

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Як візуально розширити вузьку кухню

Нижні шафи виготовлені з темного дубового шпону, тонованого вручну. Змішувач також темний, у відтінку старовинної бронзи. Дерев'яна підлога гармонійно поєднується з меблями. На передньому плані відкриті полиці, що починаються від стільниці та тягнуться вгору. На них розташовані дві керамічні вази, в одній із яких звисає ліана потосу. На відкритій полиці та стіні у фоні розміщені картини.

Розташована в передній частині таунхаусу, кухня ідеально доповнює архітектурний задум будинку. Замість кардинальних змін простору Камілла разом із власницею підібрали ідеальну палітру. "Вона хотіла кухню, яка б надихала її на кулінарні експерименти", – розповіла Камілла.

Відкриті полиці візуально розширюють кухню / Фото Lisa Cohen

Як завзята колекціонерка мистецтва, господиня прагнула мати місце для демонстрації улюблених робіт. Це стало можливим завдяки відкритим дерев'яним полицям, які також візуально розширили вузький простір.

Навіть серед якісних матеріалів кварцит залишається головною зіркою цього інтер'єру. Стільниця виконана з вишуканого світлого кварциту , що надає відчуття простору. Цей ефектний камінь продовжується вгору, формуючи великий фартух, який сягає відкритих полиць обабіч кухні. У поєднанні з темним шпоном меблів кварцит створює баланс, перетворюючи цей маленький простір на затишне й водночас цікаве місце.

Використання світло-зеленого кварциту на стільниці та фартусі додало простору кольору, ніжного малюнку прожилок і вишуканої краси / Фото Lisa Cohen

Ця кухня вирізняється тонкими вертикальними лініями в меблевих фасадах, що додає текстури, не перевантажуючи простір. Цей профіль створює плавний перехід між стільницею та шафами, роблячи їх візуально легшими. Такі деталі перетворюють звичайні меблі на щось унікальне.

Ми використали світлі, відбиваючі поверхні, щоб підсилити природне освітлення та створити відчуття відкритого простору, — підсумувала дизайнерка перетворення вузької кухні.

Який вигляд має оновлена кухня / Фото Lisa Cohen