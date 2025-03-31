Да, желтый часто попадает в списки "цветов, в которые никогда не стоит красить кухню", но это лишь рекомендации, а не догма, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему кухонные шкафы стоит красить в горчичный цвет

Горчичный цвет значительно отличается от классического желтого благодаря своим многочисленным вариациям. Вы можете выбрать оттенок, который напоминает яркий оттенок классической французской горчицы, или отдать предпочтение более теплому янтарному варианту, или даже горчичному цвету с глубокими нотками махагони. В любом случае, это нестандартное решение для тех, кто ищет оригинальные идеи для обновления кухни.

Горчичная кухня / Фото Better homes and gardens

Как и все тренды, этот может исчезнуть так же быстро, как и появился, поэтому важно, чтобы вам действительно нравились горчично-желтые кухонные шкафы, а не только их актуальность. Поскольку большинство людей обновляют шкафы лишь несколько раз за всю жизнь в доме, этот процесс стоит обдумать тщательно – он может быть дорогим, трудоемким и длительным. Поэтому стоит убедиться, что вы готовы жить в кухне, вдохновленной цветом любимого соуса, прежде чем принимать окончательное решение.

Если у вас кухня с большим количеством окон и естественного света, лучше избегать слишком ярких, насыщенных оттенков французской горчицы – при солнечном освещении они могут быть слишком интенсивными. В таком случае лучше остановиться на приглушенных, более сдержанных тонах. Если же ваша кухня маленькая и темная, наоборот, стоит выбирать более светлые и яркие оттенки, чтобы сделать комнату более просторной.