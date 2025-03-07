Эксперты назвали самые распространенные ошибки в оформлении столешниц, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Из-за чего столешница может быть дешевой на вид

Вид столешницы зависит прежде всего от ее материала. В частности, ламинированные поверхности быстро изнашиваются и становятся устаревшими.

Изношенная столешница – это очевидный признак дешевой кухни, особенно если это ламинированное ДСП или подобный материал, который не выдерживает ежедневного использования.

Дизайнеры советуют использовать натуральные материалы (мрамор, медь, камень, дерево), ведь они красиво стареют, приобретают уникальную патину и имеют со временем лучший вид.

Если же натуральный камень не вписывается в бюджет, тогда стоит рассмотреть такие альтернативы, как фарфоровые столешницы, кварцит и искусственный камень.

Одной из причин "дешевой" столешницы может быть кухонный фартук. Устаревшая плитка, потускневший шовный материал или неудачный узор портят общий вид. Замените старый фартук на более современный вариант. Например, текстурную плитку, бесшовные панели или даже фартуки с художественными мозаиками.

Неудачный выбор аксессуаров делает столешницу дешевле на вид. Функциональные вещи могут служить декором: замените обычную фруктовую вазу на стильную деревянную или мраморную чашу, используйте многоразовые дозаторы для мыла вместо пластиковых, добавьте керамические изделия и небольшие картины для изысканного акцента.

Правильный декор столешницы придаст ей более роскошный вид / Фото deVOL Kitchens

Когда дело касается столешниц, мелочи имеют большое значение. Можно выбрать хороший натуральный камень или качественный фарфоровый материал, но если их отделка не будет безупречной, они будут иметь дешевый вид.

Обращение внимания на детали – например, полировка, скошенные края или выбор сплошной поверхности без видимых швов существенно повысит уровень изысканности вашей столешницы.

Столешницы являются центральным элементом кухни. Поэтому важно правильно подобрать цветовую палитру. Мрамор – отличный пример. Его прожилки могут стать основой для подбора гармоничной цветовой гаммы. Если в мраморе есть синие или зеленые оттенки, использование этих цветов в интерьере поможет создать целостный и стильный вид. Так же, если вы выбрали преимущественно белые столешницы, избегайте использования ярко-белого цвета для шкафов и стен. Лучше добавить контрастный оттенок для визуального акцента или нейтральный оттенок, что добавит тепло в пространство.

На этой кухне идеально сочетаются серый и розовый цвета / Фото Future