Несмотря на то, что мы всегда помним протирать столешницы или мыть холодильник, все еще есть много маленьких уголков, о которых мы обычно забываем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какие места на кухне все забывают чистить

Внутри посудомоечной машины

Распространенным заблуждением является мнение, что посудомоечные машины самоочищаются благодаря своей основной функции – мытью посуды. Однако это не совсем так. Со временем внутри прибора могут накапливаться частички пищи и жир, что приводит к неприятным запахам и к тому, что посудомойка начинает работать хуже.

Специалисты рекомендуют запускать цикл чистки с уксусом или моющим средством примерно раз в месяц, чтобы избавиться от грязи и запаха. Также не стоит забывать и о чистке фильтра.

Верхняя часть шкафов

То, что вы не видите верхнюю часть кухонных шкафчиков, не значит, что там не оседает пыль и грязь. Если они не достигают потолка, то верхняя часть, вероятно, покрыта значительным количеством не только пылинок, но и жира. Это может сделать поверхности липкими и не гигиеничными. Стоит часто протирать эту зону, чтобы пыль и жир не накапливались.



Стоит убирать верхнюю часть кухонных шкафов / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Под электрической плитой

Знаете ли вы, что большинство электрических плит поднимаются? И если вы заглянете под нее, то можете обнаружить немало крошек и грязи. Впоследствии это накопление может привести к возникновению неприятных запахов.

Поэтому возьмите себе за привычку по крайней мере раз в месяц отодвигать плиту, чтобы убрать оттуда весь мусор.