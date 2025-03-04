Однако есть смесители, которые уже вышли из моды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

Смотрите также 4 "устаревших" тенденции дизайна кухни, которые снова возвращаются в моду

Какие смесители уже не в моде

Эксперты отмечают, что, если вы планируете ремонт, стоит рассмотреть альтернативу хромированным смесителям, поскольку они больше не считаются модными.

В хромированных смесителях нет ничего плохого. Эти краны долговечны и их легко чистить. Однако критики хромированных смесителей утверждают, что эти элементы выглядят дешево.

Стильные альтернативы хромовым смесителям

Если у вас есть больший бюджет на ремонт и вы решили заменить хромированные смесители на более современные, есть несколько вариантов на выбор. Во-первых, нержавеющая сталь может противостоять вмятинам и пятнам от жесткой воды.

Матовый никель является еще одним вариантом, который считается похожим на хром с точки зрения долговечности, но на нем не остаются отпечатки пальцев, как на хроме.