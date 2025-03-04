Однак є змішувачі, які вже вийшли з моди. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Які змішувачі вже не в моді

Експерти зазначають, що, якщо ви плануєте ремонт, варто розглянути альтернативу хромованим змішувачам, оскільки вони більше не вважаються модними.

У хромованих змішувачах немає нічого поганого. Ці крани довговічні та їх легко чистити. Однак критики хромованих змішувачів стверджують, що ці елементи виглядають дешево.

Стильні альтернативи хромовим змішувачам

Якщо у вас є більший бюджет на ремонт і ви вирішили замінити хромовані змішувачі на більш сучасні, є декілька варіантів на вибір. По-перше, нержавіюча сталь може протистояти вм’ятинам і плямам від жорсткої води.

Матовий нікель є ще одним варіантом, який вважається схожим на хром з точки зору довговічності, але на ньому не залишаються відбитки пальців, як на хромі.