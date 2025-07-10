Как снять римские шторы: покровая инструкция

Римские шторы – это стильное и практичное оформление окон. Иногда их нужно снять – для чистки, замены или обновления интерьера.

К счастью, снятие римских штор – это несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно, имея несколько инструментов и немного терпения, передает 24 Канал.

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Как снять римские шторы

Перед началом подготовьте следующие инструменты:

Отвертка (плоская или крестовая): для снятия винтов или отсоединения креплений.

Лестница или стульчик: для доступа к высоким окнам.

Плоскогубцы: для снятия тугих винтов или зажимов.

Тряпки: для уборки после снятия: для уборки после снятия.

Универсальный нож (при необходимости): для обрезания шнуров или клея.

Дрель (при необходимости): если винты застряли или сорваны.

Римские шторы имеют простую конструкцию, и знание основных элементов поможет в снятии:

Карниз: верхняя часть, содержащая механизм управления (шнур или цепочка).

Крепления: металлические или пластиковые держатели, которые удерживают карниз.

Механизм управления: шнуры или цепочка, которые опускают и поднимают штору.

Тканевая панель: декоративная часть, складывающаяся при подъеме.

Крепежные элементы: винты или клей, фиксирующие кронштейны к окну, стене или потолку.

В зависимости от типа монтажа – внутри оконного проема или снаружи (на стене или потолке) – процесс снятия может несколько отличаться.

Как просто снять римские шторы / Фото из открытых источников

Шаг 1: Подготовьте рабочее пространство

Уберите мебель и декор вблизи окна. Постелите полотенце или тряпку под окно, чтобы собрать пыль или винты. Подготовьте все необходимые инструменты.

Шаг 2: Полностью опустите шторы

Опустите штору вниз, чтобы ткань была ровной – это упростит снятие и предотвратит запутывание шнуров.

Шаг 3: Отсоедините шнуры

Для штор на шнурах: найдите место, где шнуры крепятся внизу, и осторожно развяжите или отцепите. Для штор с цепочкой: возможно, придется открутить или сдвинуть механизм цепочки.

Шаг 4: Снимите карниз

Определите тип крепления:

Клипсовое крепление: нажмите отверткой на фиксатор, чтобы освободить карниз из зажимов.

Крепление на винтах: открутите отверткой все винты, удерживающие карниз, и осторожно снимите его.

Шаг 5: Открутите кронштейны

Используйте отвертку, чтобы снять кронштейны с рамы, стены или потолка. Если они приклеены – аккуратно подрежьте клей универсальным ножом.

Шаг 6: Уберите и очистите место

Протрите оконную раму или стену от пыли, клея или следов от креплений влажной тряпкой.

Обратите внимание! Если карниз не снимается с кронштейнов, тогда аккуратно подтяните отверткой или нажмите на фиксатор. Сорванные винты – используйте плоскогубцы или дрель с экстрактором. Клей не отходит – воспользуйтесь средством для удаления клея и пластиковым скребком. Запутанные шнуры или цепочки – распутайте после снятия, во избежание проблем в будущем.