Как снять римские шторы: покровая инструкция
- Процесс снятия римских штор включает подготовку пространства, опускание штор, отсоединение шнуров, снятие карниза и кронштейнов.
- Для снятия нужны инструменты, такие как отвертка, лестница, плоскогубцы, тряпка, универсальный нож и дрель.
- Различные типы монтажа могут требовать различных подходов к снятию.
Римские шторы – это стильное и практичное оформление окон. Иногда их нужно снять – для чистки, замены или обновления интерьера.
К счастью, снятие римских штор – это несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно, имея несколько инструментов и немного терпения, передает 24 Канал.
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Как снять римские шторы
Перед началом подготовьте следующие инструменты:
- Отвертка (плоская или крестовая): для снятия винтов или отсоединения креплений.
- Лестница или стульчик: для доступа к высоким окнам.
- Плоскогубцы: для снятия тугих винтов или зажимов.
- Тряпки: для уборки после снятия: для уборки после снятия.
- Универсальный нож (при необходимости): для обрезания шнуров или клея.
- Дрель (при необходимости): если винты застряли или сорваны.
Римские шторы имеют простую конструкцию, и знание основных элементов поможет в снятии:
- Карниз: верхняя часть, содержащая механизм управления (шнур или цепочка).
- Крепления: металлические или пластиковые держатели, которые удерживают карниз.
- Механизм управления: шнуры или цепочка, которые опускают и поднимают штору.
- Тканевая панель: декоративная часть, складывающаяся при подъеме.
- Крепежные элементы: винты или клей, фиксирующие кронштейны к окну, стене или потолку.
В зависимости от типа монтажа – внутри оконного проема или снаружи (на стене или потолке) – процесс снятия может несколько отличаться.
Как просто снять римские шторы / Фото из открытых источников
Шаг 1: Подготовьте рабочее пространство
Уберите мебель и декор вблизи окна. Постелите полотенце или тряпку под окно, чтобы собрать пыль или винты. Подготовьте все необходимые инструменты.
Шаг 2: Полностью опустите шторы
Опустите штору вниз, чтобы ткань была ровной – это упростит снятие и предотвратит запутывание шнуров.
Шаг 3: Отсоедините шнуры
Для штор на шнурах: найдите место, где шнуры крепятся внизу, и осторожно развяжите или отцепите. Для штор с цепочкой: возможно, придется открутить или сдвинуть механизм цепочки.
Шаг 4: Снимите карниз
Определите тип крепления:
- Клипсовое крепление: нажмите отверткой на фиксатор, чтобы освободить карниз из зажимов.
- Крепление на винтах: открутите отверткой все винты, удерживающие карниз, и осторожно снимите его.
Шаг 5: Открутите кронштейны
Используйте отвертку, чтобы снять кронштейны с рамы, стены или потолка. Если они приклеены – аккуратно подрежьте клей универсальным ножом.
Шаг 6: Уберите и очистите место
Протрите оконную раму или стену от пыли, клея или следов от креплений влажной тряпкой.
Обратите внимание! Если карниз не снимается с кронштейнов, тогда аккуратно подтяните отверткой или нажмите на фиксатор. Сорванные винты – используйте плоскогубцы или дрель с экстрактором. Клей не отходит – воспользуйтесь средством для удаления клея и пластиковым скребком. Запутанные шнуры или цепочки – распутайте после снятия, во избежание проблем в будущем.