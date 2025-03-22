Как спрятать на кухне устаревшую посудомойку с помощью штор: простой и стильный лайфхак

Порой устаревшая посудомоечная машина может портить общий интерьер кухни. В сети поделились невероятным лайфхаком, как быстро и просто решить эту проблему.

Для этого не надо избавляться от посудомоечной машины. Достаточно взять шторы-кафе и магнитный карниз, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Что нужно сделать

Первое, что нужно сделать, - это измерить посудомоечную машину. Занавеска не должна быть слишком короткой или слишком узкой. Оптимальным вариантом обычно являются шторы длиной около 91 сантиметр. Также стоит выбрать вариант в 2 – 3 раза шире посудомойку, чтобы достичь классического драпированного вида.

Обратите внимание! Можно изготовить уютные шторы-кафе самостоятельно, или купить готовые. Эти занавески легко менять. Например, весной можно выбрать цветочные узоры, а летом заменить их на легкие полоски в деревенском стиле в шалфейно-зеленом, горчично-желтом или туманно-голубом цвете.

Далее нужно протянуть шторы через магнитный карниз, а затем закрепить его на дверце посудомоечной машины.

Следует быть готовыми к тому, что шторы могут быстро загрязняться из-за ежедневного использования, поэтому выбирать стоит ткани, которые легко стирать.

Этот лайфхак мгновенно придаст кухне атмосферу коттеджкора.

Как скрыть посудомоечную машину за занавеской: смотрите видео