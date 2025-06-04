8 шагов к созданию идеального пространства в ванной комнате: что учесть во время ремонта

Ремонт ванной комнаты – ответственное и довольно сложное занятие. Эффективная планировка этого пространства требует тщательного рассмотрения различных элементов для достижения оптимального баланса между эстетикой и функциональностью.

Специалисты по дизайну предоставили советы по этапам, необходимых для эффективного планирования ванной комнаты от начала до завершения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что учесть при ремонте ванной комнаты

Подумайте, как вы пользуетесь ванной комнатой

Прежде всего стоит подумать, служит ли эта ванная комната главной, или это отдельная ванная комната, которой редко пользуются. Кроме того, подумайте над тем, что подходит, а что нет в этом пространстве, поскольку потребности семейной ванной комнаты будут отличаться от потребностей гостевой ванной комнаты.

Определитесь с планировкой вашей ванной комнаты

Следующим шагом является планирование ванной комнаты. Это очень важный этап, поскольку он существенно влияет на общую функциональность пространства.

После того, как практические аспекты понятны, мы сосредотачиваемся на планировании. Именно здесь дизайн по-настоящему начинает приобретать форму. Речь идет не только о том, чтобы все вместить; хорошо спланированная ванная комната должна быть легкой в использовании,

– говорят дизайнеры.

Стоит продумать вопрос удобства передвижения в пространстве или сколько места для хранения нужно. Следует подумать, достаточно ли тумбы с туалетным столиком, или стоит приобрести дополнительные шкафы.



Стоит продумать планировку ванной комнаты / Фото Unsplash (Grace Kelly)

Продумайте вопрос с сантехникой и электричеством

Темы сантехники и электричества являются одними из решающих элементов в планировании ванной комнаты. Необходимо обратить внимание на сантехнику, проверить систему водоснабжения, трубопроводы и тому подобное.

Что касается электричества, то важно определить размещение розеток и осветительных приборов. Подумайте о многоуровневой схеме освещения: хотя потолочные светильники служат практическим целям, также можно разместить эстетически привлекательные настенные светильники вокруг туалетного столика.

На этом этапе нет необходимости выбирать конкретные светильники, но важно иметь общее представление об их размерах и стиле, чтобы обеспечить достаточное пространство вокруг туалетного зеркала для установки.

Выберите ванну, умывальник и туалет

Следующей задачей является выбор элементов для ванной комнаты: ванна, умывальник, унитаз и тому подобное.

Важно учитывать, как каждый элемент работает не только отдельно, но и вместе, от изгиба отдельностоящей ванны до отделки ваших кранов. Эти детали создают визуальный поток и целостность,

– объясняют специалисты.

Выбор плитки

Следующим шагом будет выбор плитки для ванной комнаты. Это является важным аспектом общего дизайна, поскольку он выполняет не только функциональную роль, но и влияет на эстетическую атмосферу пространства.

Подумайте об общей цветовой палитре

Определившись с дизайном плитки, вы сможете создать целостную палитру цветов, необходимых для помещения.

Выберите осветительные приборы для ванной комнаты

Выбор осветительных приборов для ванной комнаты является важным аспектом процесса планирования, что способствует завершенности проекта ванной комнаты.



Уделите внимание выбору светильников для ванной комнаты / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Аксессуары и завершающие штрихи

Завершающий этап предусматривает улучшение и обогащение пространства благодаря тщательному подбору аксессуаров.

"После того, как ключевые элементы установлены, именно финишная отделка оживляет комнату. Зеркала и аксессуары могут быть добавлены последними, но они имеют огромное влияние на то, как пространство выглядит", – объясняет Салли Беттисон, менеджер по дизайну в Tissino.