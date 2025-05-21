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Дизайн 24 Пространство и стиль Какие цвета краски эффективнее всего визуально увеличивают комнату: есть ли среди них темные оттенки
21 мая, 16:49
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Какие цвета краски эффективнее всего визуально увеличивают комнату: есть ли среди них темные оттенки

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Для визуального увеличения комнаты рекомендуются некоторые техники покраски.
  • Важную роль в визуальном увеличении пространства играет правильно подобранный цвет.

Хороший декор и функциональное обустройство могут полностью изменить вид комнаты. Отличный способ сделать ее визуально больше и открытее – это различные варианты покраски.

24 Канал расскажет, какие цвета визуально увеличивают комнату.

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Какие цвета могут увеличить комнату

Прежде чем перейти к перечню самих цветов, следует заметить, что есть техники окрашивания, которые позволяют визуально увеличить комнату, включают:

Определение одного цвета – когда используются разные цвета, взгляд автоматически останавливается на линии, где заканчивается один цвет и начинается другой, создавая границы в комнате. Когда вы используете только один цвет, пространство выглядит непрерывным.

Использование полосок – горизонтальные полоски сделают стену визуально длиннее, а вертикальные – выше.

В общем цвет имеет особую способность улучшать любое помещение, и, выбрав соответствующий оттенок, можно создать идеальную атмосферу для своего пространства.

Вот несколько цветов, которые сделают маленькую комнату более открытой.

Темно-синий. Маленькие комнаты часто являются лучшим местом, чтобы произвести впечатление. Более насыщенные тона на одной стене со светлыми, яркими тонами по всей комнате открывают пространство в комнате.

Земляная охра – это глубокий, теплый цвет, который создает спокойную атмосферу. Светло-коричневые цвета с солнечным светом, проходящим сквозь открытые окна, увеличивают размеры комнаты.

Белый – это простой и чистый цвет. Мягкий цвет делает пространство более привлекательным и открытым. Комната также начинает казаться больше, если совместить ее с естественной зеленью и яркими цветами.


Светлые цвета могут визуально увеличить комнаты / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Нежно-голубой оттенок имеет вид, который способствует ощущению открытости и покоя. Когда свет проходит сквозь прозрачные шторы, он усиливает атмосферу комнаты, способствуя созданию успокаивающей атмосферы.

Также, чтобы визуально увеличить пространство, можно присмотреться к другим цветовым решениям. В частности, речь идет о:

  • морской зелени (тон создает приятное и успокаивающее настроение в комнате). Это очень популярный цвет благодаря своей безупречно минималистичной ауре.
  • светло-зеленый – удивительный цвет, который хорошо сочетается с белым, создавая более открытое пространство. Он может придать комнате действительно красивый современный вид, сделав всю комнату более уютной и спокойной.
  • цвет "Таупе" серо-коричневый Это светлый, расслабляющий цвет, который улучшает настроение пространства, добавляя ярких цветов.