Какие цвета краски эффективнее всего визуально увеличивают комнату: есть ли среди них темные оттенки

Хороший декор и функциональное обустройство могут полностью изменить вид комнаты. Отличный способ сделать ее визуально больше и открытее – это различные варианты покраски.

24 Канал расскажет, какие цвета визуально увеличивают комнату.

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Какие цвета могут увеличить комнату

Прежде чем перейти к перечню самих цветов, следует заметить, что есть техники окрашивания, которые позволяют визуально увеличить комнату, включают:

Определение одного цвета – когда используются разные цвета, взгляд автоматически останавливается на линии, где заканчивается один цвет и начинается другой, создавая границы в комнате. Когда вы используете только один цвет, пространство выглядит непрерывным.

Использование полосок – горизонтальные полоски сделают стену визуально длиннее, а вертикальные – выше.

В общем цвет имеет особую способность улучшать любое помещение, и, выбрав соответствующий оттенок, можно создать идеальную атмосферу для своего пространства.

Вот несколько цветов, которые сделают маленькую комнату более открытой.

Темно-синий. Маленькие комнаты часто являются лучшим местом, чтобы произвести впечатление. Более насыщенные тона на одной стене со светлыми, яркими тонами по всей комнате открывают пространство в комнате.

Земляная охра – это глубокий, теплый цвет, который создает спокойную атмосферу. Светло-коричневые цвета с солнечным светом, проходящим сквозь открытые окна, увеличивают размеры комнаты.

Белый – это простой и чистый цвет. Мягкий цвет делает пространство более привлекательным и открытым. Комната также начинает казаться больше, если совместить ее с естественной зеленью и яркими цветами.



Светлые цвета могут визуально увеличить комнаты / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Нежно-голубой оттенок имеет вид, который способствует ощущению открытости и покоя. Когда свет проходит сквозь прозрачные шторы, он усиливает атмосферу комнаты, способствуя созданию успокаивающей атмосферы.

Также, чтобы визуально увеличить пространство, можно присмотреться к другим цветовым решениям. В частности, речь идет о: