Чтобы потом не жалеть: самые распространенные ошибки при выборе мягкой мебели

Ни один интерьер не может достичь теплой, привлекательной и уютной атмосферы без комфортной мягкой мебели. Она часто служит фокусной точкой комнаты, естественно, привлекая к себе много внимания.

Сегодня рынок предлагает широкий выбор моделей мягкой мебели, что часто может усложнить процесс принятия решения. Однако, важно знать о распространенных ошибках при выборе мягкой мебели и не допускать их. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Ошибки при выборе мягкой мебели

Дизайнер рассказала о распространенных ошибках, которые она замечает при выборе мягкой мебели.

Первое – это выбирать мебель с картинки, но не проверять ее на удобство. Диван может быть очень удобным на вид, но на самом деле оказаться слишком жестким или замятым, потому что понятие удобства у каждого разное.

Поэтому, выбирая диван, избегайте импульсивных действий. Если вы увидели на фото красивую мебель, это не повод сразу бежать и покупать ее.



Стоит перед покупкой мебели проверить ее на удобство / Фото Unsplash

Второе – это не учет размеров и пропорций выбранной мебели. Например, выбранная вами кровать, диван или кресло может быть непропорциональным к размерам вашей комнаты и это будет иметь странный вид.

Поэтому, следует понимать, что, например, слишком большая мебель в небольшой комнате может создать ненужные диспропорции, нарушив визуальное восприятие комнаты. К тому же такого рода мебель может "съесть" все свободное пространство.

Третье – это уменьшение стоимости изделия за счет выбора ткани более низкой категории. К слову, дизайнер дала еще один совет. Она рекомендует сначала придумывать концепцию будущего пространства, а уже потом подбирать конкретную мебель.