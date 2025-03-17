Скрытые, натуральные и яркие: какие кухни сейчас в моде

В 2025 году следует ожидать роста популярности индивидуальных планировок, использования природных материалов с выразительной текстурой и встроенной техники, которая учитывает конкретные потребности образа жизни. Ведь каждая семья имеет собственные уникальные требования.

Теперь как никогда кухни становятся отражением индивидуальности их владельцев, передает 24 Канал.

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Какая кухня является сегодня популярной

Скрытые кухни

В этом доме варочная панель и вытяжка идеально сочетаются с кварцитовой отделкой кухни / Фото Уильям Джесс Лерд

Хотя кухня является одним из важнейших помещений в доме, дизайнеры указывают на растущее желание людей сделать ее менее заметной.

Техника, которая интегрируется в шкафы, создает чистый, минималистичный вид, что позволяет акцентировать внимание на интересных элементах дизайна, таких как яркие цветные акценты, микс текстур и персонализированные аксессуары,

– объясняет дизайнер Хилари Матт.

Архитектор Ноам Двор, отмечает, что эта тенденция выходит за пределы только скрытых холодильников и посудомоечных машин – даже вытяжки теперь интегрируют в верхние шкафы или встраивают непосредственно в варочные панели.

Такое решение не только добавляет эстетической чистоты пространству, но и подчеркивает выбранные материалы, позволяя им стать главным акцентом в дизайне.

Фокус на развлечениях

Дизайнер разработала двойную кухню для этой уютной резиденции / Фото Николь Коэн

Культура домашних вечеринок набирает обороты, поэтому кухни все больше ориентируются на создание комфортных зон для приема гостей. "Многие люди стали больше готовить дома и хотят, чтобы кухня была удобной для общения", – отмечает архитектор Элизабет Грациоло.

Трендовыми становятся просторные кухонные острова, плавно сочетающиеся с гостиной и столовой, позволяя гостям свободно передвигаться от закусок к основному блюду и коктейлям. А для тех, кто часто устраивает вечеринки, популярными становятся двойные кухонные зоны – "парадное" фронтальное пространство с баром и скрытая зона приготовления пищи со всей необходимой техникой.

Материалы, что красиво стареют

В этой резиденции с двумя кухнями дизайнер использовал много дерева, медных акцентов и плитки / Фото Брайан В. Ферри

В 2025 году натуральные и экологические материалы приобретают еще большую популярность. Владельцы домов стремятся использовать поверхности, которые не только долговечны, но и со временем приобретают благородный вид.

Дизайнеры советуют выбирать каменные столешницы и фартуки, деревянные полки, шкафы и пол (особенно из кедра, дуба или дугласии), а также металлические кухонные острова.

Белый цвет не выходит из моды, но яркие оттенки набирают популярности

Кухня с белыми шкафами / Фото Ник Джонсон

Когда дело доходит до цвета, 2025 год точно не для тех, кто боится экспериментов. Тенденции цвета кухонных шкафов этого года склоняются к естественным, земным оттенкам, соответствующим цвету года по версии Benjamin Moore – Cinnamon Slate – (нежное сочетание сливового и бархатного коричневого оттенков.

В 2025 году владельцы домов отдают предпочтение теплым нейтральным тонам для фартуков и зеленым и синим цветам для кухонных шкафов. Использование смелых оттенков также позволяет создать уникальный стиль.

Хозяева охотно комбинируют цвета, выбирая один оттенок для кухонного острова, а другой – для шкафов, чтобы сделать яркий акцент. То же касается и фурнитуры: по словам дизайнеров, больше нет нужды подбирать смеситель под ручки шкафов. В 2025 году кухонная фурнитура становится декоративным элементом.