Черничный – тренд весны 2025 года: 3 цвета, с которыми его никогда нельзя сочетать

Черничный – главный оттенок синего этого года. Он прекрасно подходит для ярких акцентов в доме. Впрочем, есть три цвета, которые не только не подчеркнут его красоту, но и могут создать кричащее сочетание.

Дизайнеры рассказали, с какими оттенками не стоит сочетать черничный в домашнем интерьере, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Цвета, которые стоит избегать в паре с черничным

Ярко-зеленый

Не сочетайте ярко-зеленый с черничным / Фото Future PLC/David Giles

Это может показаться неожиданным, ведь зеленый сейчас считается своеобразным нейтралом, который подходит ко всему. Но черничный – исключение. Особенно стоит избегать его сочетания с яркими оттенками зеленого.

Некоторые оттенки зеленого, в частности ярко-зеленый или неоновый, не сочетаются с черничным, ведь они могут конфликтовать и создавать слишком резкий интерьер. Оба цвета очень насыщенные, поэтому вместе имеют слишком "громкий" вид. А неон вообще может "забирать" изысканность черничного.

В то же время мягкий шалфейный идеально сочетается с черничным.

Ярко-оранжевый

Черный "конфликтует" с ярко-оранжевым / Фото Future PLC / Katie Lee

Несмотря на то, что синий и оранжевый – комплементарные цвета на цветовом круге, это не означает, что черничный и яркий оранжевый хорошо смотрятся вместе в вашем доме.

Ярко-оранжевый и черничный – оба теплые и насыщенные оттенки, поэтому в паре они могут создать впечатление беспорядка. Их контраст не вдохновляет, а скорее раздражает.

Если вы все же хотите оранжевый акцент – выбирайте терракотовый или пастельный. Яркие оранжевые и черничный синий легко создают блеклый эффект и "глушат" друг друга. Пастельный вариант взамен подчеркнет глубину синего.

Красный

Черничный не следует комбинировать с красным / Фото Future PLC / Damian Russell

Яркий красный и черничный – не лучшая пара. Сочетание черничного с ярко-красным может сделать интерьер слишком детским. Это два очень сильных цвета, которые соревнуются между собой вместо того, чтобы гармонировать. Особенно в жилом пространстве это имеет визуально непривлекательный вид.

Если хотите добавить красного – лучше выбрать приглушенные или глубокие оттенки. Например, бордовый – идеальный выбор: он драматический, богатый и прекрасно подходит для столовой или уютной гостиной.