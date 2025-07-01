Внутри экзотических ванн Камалии: золото, облака на потолке и восточная роскошь, – фото
- Камалия Захур живет в роскошном особняке с несколькими спальнями, ванными комнатами, музыкальной студией и другими удобствами.
- Экзотические ванные комнаты включают встроенные гидромассажные ванны, джакузи, хамам и роскошный интерьер с позолотой и восточными мотивами.
Певица Камалия Захур живет в роскошном особняке. В нем есть несколько спален, ванных комнат, музыкальная студия, массажный кабинет, кальянная.
Звезда провела экскурсию по своему жилищу. Особое внимание в нем привлекают три ванные комнаты. Одна из них расположена прямо в спальне, вторая – традиционная арабская, передает 24 Канал.
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Ванна в спальне
Просто в спальне Камалии есть ванная комната. Пространство, расположено под мансардной крышей, сочетает сразу несколько функций: здесь и зона джакузи, и мягкий лаунж, и видимый переход к спальному пространству. Взгляд сразу привлекают встроенные в пол гидромассажные ванны с индивидуальными телевизорами – настоящий частный СПА-комплекс, размещен прямо в комнате.
Ванная и спальни / Скриншот
Пол выложен блестящей мозаикой с золотистым переливом и мелкими вкраплениями, что придает пространству праздничной торжественности.
Мягкие кожаные диваны полукруглой формы охватывают лаунж-зону со столиком на резных ножках, обитым велюром – все стилизовано под неоклассический шик с барочными акцентами.
Стену украшают изысканные обои с азиатскими сюжетами в желто-золотистой палитре, которые гармонично сочетаются с темными дамасковыми вставками, зеркалами и декоративными колоннами с позолотой.
Отдельное джакузи и хамам
Интерьер зоны джакузи и хамама в имении Камалии поражает эклектичной роскошью, театральностью и восточным шиком.
Пространство с джакузи оформлено в стиле, сочетающем элементы ориентального курорта и барочной декоративности.
Джакузи Камалии / Скриншот
Особое внимание привлекает потолок, расписанный небом с облаками, с позолоченной лепкой и массивной центральной люстрой, что придает помещению вид частного дворцового СПА.
Вдоль стен – арочные панно с фресковыми пейзажами и колоннами, напоминающие сцену сказочного дворца из "Тысячи и одной ночи".
Плетеная мебель с мягкими подушками создает атмосферу отдыха, а часы в золоченой раме и декоративные карнизы усиливают ощущение роскоши.
Хамам выдержан в более сдержанном, но изысканном стиле. Стены выложены мозаичной плиткой с перламутровым эффектом, что мягко отражает свет и создает атмосферу релакса. Встроенные скамейки, старинный бронзовый смеситель и настенные светильники с орнаментом добавляют аутентичного шарма восточной бани.
Хамам Камалии / Скриншот