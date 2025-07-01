Внутри экзотических ванн Камалии: золото, облака на потолке и восточная роскошь, – фото

Певица Камалия Захур живет в роскошном особняке. В нем есть несколько спален, ванных комнат, музыкальная студия, массажный кабинет, кальянная.

Звезда провела экскурсию по своему жилищу. Особое внимание в нем привлекают три ванные комнаты. Одна из них расположена прямо в спальне, вторая – традиционная арабская, передает 24 Канал.

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Ванна в спальне

Просто в спальне Камалии есть ванная комната. Пространство, расположено под мансардной крышей, сочетает сразу несколько функций: здесь и зона джакузи, и мягкий лаунж, и видимый переход к спальному пространству. Взгляд сразу привлекают встроенные в пол гидромассажные ванны с индивидуальными телевизорами – настоящий частный СПА-комплекс, размещен прямо в комнате.

Ванная и спальни / Скриншот

Пол выложен блестящей мозаикой с золотистым переливом и мелкими вкраплениями, что придает пространству праздничной торжественности.

Мягкие кожаные диваны полукруглой формы охватывают лаунж-зону со столиком на резных ножках, обитым велюром – все стилизовано под неоклассический шик с барочными акцентами.

Стену украшают изысканные обои с азиатскими сюжетами в желто-золотистой палитре, которые гармонично сочетаются с темными дамасковыми вставками, зеркалами и декоративными колоннами с позолотой.

Отдельное джакузи и хамам

Интерьер зоны джакузи и хамама в имении Камалии поражает эклектичной роскошью, театральностью и восточным шиком.

Пространство с джакузи оформлено в стиле, сочетающем элементы ориентального курорта и барочной декоративности.

Джакузи Камалии / Скриншот

Особое внимание привлекает потолок, расписанный небом с облаками, с позолоченной лепкой и массивной центральной люстрой, что придает помещению вид частного дворцового СПА.

Вдоль стен – арочные панно с фресковыми пейзажами и колоннами, напоминающие сцену сказочного дворца из "Тысячи и одной ночи".

Плетеная мебель с мягкими подушками создает атмосферу отдыха, а часы в золоченой раме и декоративные карнизы усиливают ощущение роскоши.

Хамам выдержан в более сдержанном, но изысканном стиле. Стены выложены мозаичной плиткой с перламутровым эффектом, что мягко отражает свет и создает атмосферу релакса. Встроенные скамейки, старинный бронзовый смеситель и настенные светильники с орнаментом добавляют аутентичного шарма восточной бани.

Хамам Камалии / Скриншот