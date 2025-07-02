Здесь отдыхают VIP-персоны: Камалия показала гостевую спальню в своем имении

Камалия Захур живет в огромном особняке за 15 миллионов долларов. Певица провела экскурсию по дому.

Камалия рассказала, что до полномасштабного вторжения принимала много гостей. Певица показала, где она укладывала их спать, передает 24 Канал.

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Гостевая спальня

Интерьер гостевой спальни в имении Камалии оформлен в изысканном классическом стиле с выразительным акцентом на королевскую роскошь. Массивная кровать с декоративными столбиками и резными деталями, как и остальная мебель в комнате – комод, зеркало и шкаф – выполнены в светлых оттенках с позолотой, что придает интерьеру ощущение дворцовой атмосферы.

Спальня для гостей в имении Камалии / Скриншот

Стены отделаны обоями с фактурным узором в теплой гамме, что гармонирует с глянцевым деревянным полом насыщенного красновато-коричневого цвета.

Скошенный потолок с мансардным окном наполняет пространство мягким естественным светом, смягчая общую торжественность интерьера. Все пространство сдержанное на вид, но и дорогое.