Глава семьи Кардашян поразила дизайнеров неожиданным сочетанием цветов в гостиной

Голубой, коричневый и желтый – это цвета, которые редко можно увидеть вместе. Впрочем, светская львица Крис Дженнер умело сочетает их в гостиной с помощью произведений искусства, текстурированного дивана и аксессуаров журнального столика.

На первый взгляд, комбинация желтого, голубого и коричневого может казаться странной и даже непривлекательной. Однако в гостиной Крис Дженнер эти три оттенка дополняют друг друга, создавая удивительно уютную и гостеприимную атмосферу, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность цветовой палитры в гостиной Дженнер

На одном из фото в Instagram Крис Дженнер вместе с Донателлой Версаче позируют на фоне гостиной.

Уютный уголок для отдыха включает шоколадно-коричневый бархатный диван, украшенный серебряными и коричневыми подушками, а также бежевые шторы на окнах. Белый журнальный столик украшен большими синими и желтыми книгами. За Крис и Донателлой расположена картина в желтых, синих, коричневых и зеленых оттенках, которая объединяет все эти цвета.

Как выглядит гостиная Крис Дженнер: смотрите фото

Почему эта необычная комбинация цветов работает так хорошо? Во-первых, в пространстве сочетаются различные текстуры, которые обогащают диссонирующие, казалось бы, цвета и делают их взаимодополняющими. Диван – бархатный, подушки – металлические, стены – матовые, а шторы – шелковистые. Вместе это создает ощущение роскоши и тепла.

Кроме того, дизайнеры в восторге от того, как Крис Дженнер использует декор на журнальном столике, чтобы добавить ярких оттенков. Вместо того, чтобы смешивать большие участки разных цветов, что могло бы иметь слишком пестрый вид, она выбирает небольшие акценты, которые делают сочетание изысканным и продуманным. Выбор любимых книг для журнального столика и теплая свеча могут помочь наполнить неожиданную цветовую палитру продуманной, эклектичной энергией.

Эта редкая цветовая комбинация работает в гостиной Крис Дженнер так удачно также и потому, что основная часть комнаты остается нейтральной. Кремовые стены и белый журнальный столик добавляют яркости, создавая баланс между более насыщенными цветами в пространстве.