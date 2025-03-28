Здесь снимали "Дьявол носит Prada": какой интерьер квартиры, продающейся за 8,95 миллиона долларов

Лофт в Сохо, который показали в культовом фильме "Дьявол носит Prada", выставили на продажу за 8,95 миллиона долларов. Это пространство является воплощением шикарной жизни в Нью-Йорке.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Изысканно и роскошно: чем особенные входные двери в дом Дайаны Китон

Квартиру из фильма "Дьявол носит Prada" продают

Эта квартира использовалась в фильме, который мир увидел в 2006 году, как дом персонажа Джеймса Холта, роль которого исполнил Дэниел Санжата. Именно здесь на вечеринке героиня Энди, которую сыграла актриса Энн Хэтэуэй, знакомится со своим будущим возлюбленным Кристианом Томпсоном в исполнении Саймона Бейкера.



Квартира из фильма "Дьявол носит Prada" / Фото Mark Tauber

Лофт имеет 13-футовый потолок, оригинальные коринфские колонны и десятифутовые окна, выходящие на запад, которые наполняют жилое пространство открытого плана естественным светом и выходят на историческую архитектуру центра города.

В доме использовано нейтральные оттенки и искусно многослойные диваны, мраморные журнальные столики и ковры светлых тонов.



Лофт из фильма "Дьявол носит Prada" / Фото Mark Tauber

Владельцы добавили индивидуальные детали по всему пространству, в частности каминную кладку ручной работы, плавающие книжные шкафы и нестандартные металлоконструкции для отделки помещения в промышленном стиле.



Квартира из фильма продается за почти 9 миллионов долларов / Фото Mark Tauber

Роскошь продолжается в изготовленной на заказ кухне Boffi, созданной известным дизайнером Марком Садлером. Как пишут в издании, рядом с большой барной стойкой, в кухонной зоне представлены также серебристые столешницы.

Кроме гостиной и столовой, основная спальня имеет уникальную изогнутую гардеробную, на которую можно подняться. Также в доме есть украшенная мрамором ванная комната, глубокая ванна и отдельный душ.

Если говорить о самом здании, где размещена квартира, то она была построена в 1900 году как часть универмага, позже использовалась как склад, а в 1999 году ее переоборудовали в жилой комплекс.

Владельцами квартиры являются основатели дизайнерского магазина The Apartment.