Торшер от Louis Vuitton: как сделать своими руками и сэкономить 25 тысяч евро

Оригинальные детали – это то, что дополняет интерьер дома и делает его уникальным. Например, дорогие брендовые декорации добавляют пространству стиля и утонченности. Не все могут позволить себе потратить кругленькую сумму на брендовый декор, но это не значит, что дом должен быть скучным и без декораций.

Самодельная лампа оказалась лучше оригинала

Пользовательница тиктока @somemoolah показала, как своими руками повторила дизайн торшера от Louis Vuitton. Об этом сообщает 24 Канал.

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Анастасия рассказала, что еще в 2021 году в бутике Louis Vuitton в Париже увидела торшер Totem Lumineux, в который просто влюбилась. Лампа из разноцветных плафонов и на мраморной подставке просто захватила девушку. Однако такая декорация стоит 25 тысяч евро.

Девушка решила не расстраиваться из-за космической цены понравившегося торшера. Она вдохновилась брендовым дизайном и попыталась его повторить.

В качестве основы Анастасия выбрала LED-палку также на мраморной подставке. Она наполнила ее винтажными плафонами и получила просто потрясающий результат. Торшер идеально подошел к интерьеру гостиной и сделал его значительно интереснее.

Оригинальный торшер от Louis Vuitton и лампа, которую сделала пользовательница сети / Скриншоты с видео

Пользователи сети писали, что лампа девушки получилась даже красивее, чем у Louis Vuitton. В комментариях под видео оставили десятки восторженных комментариев – все хвалили девушку за ее изобретательность и сноровку.

Кстати, ранее мы писали, как известный британский дизайнер переделал винтажную табуретку из комиссионного магазина.