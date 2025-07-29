Роскошный дом в Малибу: где отдыхает летом Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свой дом на побережье Малибу за заоблачную сумму в 23 миллиона долларов, хотя сам приобрел его лишь четыре года назад за 13,75 миллиона долларов. Параллельно 50-летний актер предлагает дом в аренду за 65 000 долларов в месяц.

Жилье расположено на Тихоокеанском шоссе, имеет 4 спальни и 4,5 ванные комнаты, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Как выглядит пляжный дом Ди Каприо?

Дом полностью использует свое прибрежное расположение – из него есть выход на многочисленные балконы и террасы через стеклянные двери, что создает настоящее ощущение жизни под открытым небом в течение всего года.

Но звездой дома является главная спальня с захватывающими панорамами океана и собственным камином – идеальное место для уюта в холодное время года.

Как и положено дому знаменитости, здесь есть огромная гардеробная и "спа-комната" с большой ванной и паровым душем.

Для приема гостей внутри предусмотрено достаточно пространства, однако настоящий магнетизм имеет внешняя зона – с живописным костром, местом для отдыха, душем под открытым небом и сауной.

Леонардо Ди Каприо выставил на продажу свой роскошный пляжный дом в Малибу за 23 миллиона долларов / Фото Realtor.com

Ди Каприо приобрел эту недвижимость в июле 2021 года / Фото Realtor.com

Шестикомнатное помещение актера описывают как "редкую" находку / Фото Realtor.com



Поместье имеет доступ к частному пляжу, а также захватывающие виды на океан / Фото Realtor.com

На территории есть зона для отдыха на открытом воздухе и костер / Фото Realtor.com



В доме есть несколько балконов, на которые можно выйти через стеклянные двери / Фото Realtor.com

С территории поместья иногда можно увидеть дельфинов / Фото Realtor.com