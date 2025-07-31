Оригинальное дизайнерское движение 40 – 50-х годов активно экспериментировало с формами и материалами, что кардинально переосмыслило роль освещения в доме. Именно тогда появилась знаменитая люстра – неотъемлемая часть стиля mid-century modern.

Но времена меняются: сегодня эта люстра считается уже уставшим клише, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему люстра "Спутник" выходит из моды?

Светильник "Спутник" с лампочками Эдисона получил свое название в честь советского спутника - первого искусственного объекта на орбите Земли и символа космической гонки 1950-х. Как и его прототип, люстра имеет центральный шар, от которого в разные стороны отходят "лучи" – каждый с собственной лампочкой на конце. Такая конструкция создает ощущение движения и дарит много света. Ее часто устанавливали над обеденными столами или в гостиных.

Несмотря на то, что стиль mid-century modern считается вневременным – благодаря простым линиям, природным материалам и практичности – не все его элементы выдержали испытание временем. Люстра "Спутник" – именно такое исключение.

Этот стиль часто сочетает природные текстуры с яркими цветами. Люстры же типа "Спутник" обычно имеют стандартные металлические отделки без цветных акцентов. Кроме того, они являются откровенным отголоском "атомной эпохи", поэтому морально устаревают быстрее, чем другие элементы стиля середины ХХ века.

Почему люстра "Спутник" уже нельзя / Фото из открытых источников

Такие люстры являются массивными и перегруженными на вид в современных интерьерах.

Лампочки Эдисона, которые часто используют с ними, излучают резкий желтый свет, что может быть слишком агрессивным. Сейчас же в тренде – природные формы и материалы, такие как дерево или ротанг.

Кроме того, вместо одного центрального светильника все чаще применяют концепцию многоуровневого освещения – сочетание ламп, бра и подвесных светильников в разных зонах комнаты. Это позволяет освещать лишь отдельные уголки, создавая более уютную атмосферу.