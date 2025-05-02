Должна ли плитка в душе совпадать с остальной ванной комнатой: дизайнеры ответили

В этом году плитка становится главной звездой в дизайне ванной комнаты: она выполняет практическую функцию и одновременно создает яркий акцент. Но когда речь идет об оформлении пространства со стилем, возникает вопрос – должна ли плитка в душевой зоне совпадать с остальной ванной.

Дизайнеры ответили, что лучше выбрать: контрастную душевую или целостное оформление, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardnes.

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Должна ли плитка в душе совпадать с остальной ванной

Есть немало причин, почему люди все чаще выбирают контрастную плитку именно для душевой зоны: она помогает зонировать пространство и добавляет неожиданных акцентов в дизайн.

Контрастная плитка помогает зонировать пространство / Фото Ca'Pietra

Этот подход подойдет не каждому, однако он идеально подходит тем, кто хочет наполнить ванную контрастами и динамикой. Если вам очень нравится смелый вариант плитки, но он кажется слишком рискованным для всего пространства, используйте его выборочно – только в душе – чтобы создать драматический акцент. Однако даже такой стиль требует осторожного подхода. Не стоит смешивать плитку из совершенно разных цветовых палитр – лучше выбирать сочетание, которые имеют вместе гармоничный вид.

Визуальное отделение душевой зоны создает четкие границы пространства. Но чтобы все имело целостный вид, следует повторить похожие оттенки в плитке, краске и сантехнике.

Вариативность форм и узоров плитки добавляет текстуры и характера / Фото Bert & May

Впрочем, не все в восторге от тренда контрастной душевой. Особенно это касается маленьких ванных комнат, где разные цвета и узоры плитки могут создать визуальный разрыв, который еще больше уменьшит пространство. В таких случаях эксперты советуют придерживаться единой плиточной схемы.

Плитка одного цвета во всей ванной создает успокаивающую атмосферу с нотками ручной работы. Чтобы не было скучно, используйте плитку одного цвета, но разного формата – например, большие квадраты в душе.

Такой подход сохраняет целостность пространства, а вариативность форм и узоров добавляет текстуры и характера. Таким образом можно украсить плиткой всю ванную – стены, пол, душ – и создать бесшовный, единый дизайн.

Используйте плитку одного цвета, но разного формата / Фото Michelle White

Целостное оформление плиткой – независимо от размера ванной – не только создает единство пространства и визуальную открытость, но и позволяет следовать одному из самых актуальных трендов: tile drenching. Это когда плиткой покрывают все поверхности – стены, пол, а иногда и потолок.

Этот подход создает сверхсовременную и гармоничную атмосферу. Ключевую роль играет цвет плитки: светлые оттенки – например, белый или мягкий серый – добавляют легкости, а насыщенные – создают уютную, обволакивающую атмосферу.

Целостное оформление плиткой – тренд 2025 года / Фото Michelle White

Итак, правил относительно того, как именно следует оформлять ванную комнату, не существует. Можно выбрать одну плитку для всего пространства или сделать акцент в душе – все зависит от индивидуального видения.

Однако экспертные советы следует учитывать. В маленьких ваннах контрастная плитка в душе может визуально "разбить" пространство. Если же душ отдельный – контраст будет иметь эффектный вид. Также можно использовать плитку одного цвета, но разного размера или формы, чтобы зонировать пространство и при этом избежать визуального хаоса.

Главное – подумать о цветах: гармонируют ли они между собой? Когда все сделано со вкусом, результат будет действительно впечатляющим.