Дизайнери відповіли, що найкраще обрати: контрастну душову чи цілісне оформлення, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardnes.

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Чи має плитка у душі збігатися з рештою ванної

Є чимало причин, чому люди все частіше обирають контрастну плитку саме для душової зони: вона допомагає зонувати простір і додає несподіваних акцентів у дизайн.

Контрастна плитка допомагає зонувати простір / Фото Ca'Pietra

Цей підхід пасуватиме не кожному, проте він ідеально підходить тим, хто хоче наповнити ванну контрастами та динамікою. Якщо вам дуже подобається сміливий варіант плитки, але він здається надто ризикованим для всього простору, використайте його вибірково – лише у душі – щоб створити драматичний акцент. Проте навіть такий стиль вимагає обережного підходу. Не варто змішувати плитку з абсолютно різних кольорових палітр – краще обирати поєднання, які мають разом гармонійний вигляд.

Візуальне відокремлення душової зони створює чіткі межі простору. Але щоб усе мало цілісний вигляд, слід повторити схожі відтінки у плитці, фарбі та сантехніці.

Варіативність форм і візерунків плитки додає текстури та характеру / Фото Bert & May

Втім, не всі в захваті від тренду контрастної душової. Особливо це стосується маленьких ванних кімнат, де різні кольори та візерунки плитки можуть створити візуальний розрив, який ще більше зменшить простір. У таких випадках експерти радять дотримуватись єдиної плиткової схеми.

Плитка одного кольору у всій ванній створює заспокійливу атмосферу з нотками ручної роботи. Щоб не було нудно, використовуйте плитку одного кольору, але різного формату – наприклад, великі квадрати в душі.

Такий підхід зберігає цілісність простору, а варіативність форм і візерунків додає текстури та характеру. У такий спосіб можна оздобити плиткою всю ванну – стіни, підлогу, душ – і створити безшовний, єдиний дизайн.

Використовуйте плитку одного кольору, але різного формату / Фото Michelle White

Цілісне оформлення плиткою – незалежно від розміру ванної – не тільки створює єдність простору і візуальну відкритість, а й дає змогу слідувати одному з найактуальніших трендів: tile drenching. Це коли плиткою вкривають усі поверхні – стіни, підлогу, а іноді й стелю.

Цей підхід створює надсучасну та гармонійну атмосферу. Ключову роль відіграє колір плитки: світлі відтінки – наприклад, білий або м'який сірий – додають легкості, а насиченіші – створюють затишну, огортаючу атмосферу.

Цілісне оформлення плиткою – тренд 2025 року / Фото Michelle White

Отже, правил щодо того, як саме слід оформлювати ванну кімнату, не існує. Можна обрати одну плитку для всього простору або зробити акцент у душі – усе залежить від індивідуального бачення.

Однак експертні поради варто враховувати. У маленьких ваннах контрастна плитка в душі може візуально "розбити" простір. Якщо ж душ окремий – контраст матиме ефектний вигляд. Також можна використовувати плитку одного кольору, але різного розміру або форми, щоб зонувати простір і при цьому уникнути візуального хаосу.

Головне – подумати про кольори: чи гармоніюють вони між собою? Коли все зроблено зі смаком, результат буде справді вражаючим.