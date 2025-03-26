Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що робить плитку у ванній кімнаті дешевою

Абсолютно точно ніхто не хотів би, щоб його ванна кімната виглядала просто, особливо після всіх зусиль, які були вкладені під час вибору та встановлення плитки. Тож, прикро дозволити кільком дрібницям зруйнувати весь дизайн та загальну естетичну привабливість простору.

Однією з найпоширеніших речей, яка може зробити вашу плитку у ванній кімнаті дешевою, є пошкодження. Тріщини, відколи та подряпини миттєво псують зовнішній вигляд вашої плитки, і вони особливо є помітними на фоні насичених відтінків.

Найкращим рішенням буде замінити окремі плитки. Проте в ідеалі можна замовити ще запасні плитки перед початком встановлення. Плитка виробляється партіями, і між різними серіями виробництва можуть бути невеликі відмінності в кольорі та обробці. Тож, маючи додаткові плитки, можна забезпечити "ідеальну пару", а не намагатися шукати заміну.

Згуртованість – це те, що дуже важливо враховувати при проєктуванні ванної кімнати, хоча саме на цей момент домовласники часом не звертають увагу. Якщо ідеї кольору вашої ванної кімнати та плитки суперечать, вибрана плитка може миттєво створити різкий та дешевий вигляд.



Слід продумати, який матиме плитка вигляд в загальному просторі ванної кімнати / Фото Little Greene

Це один пункт, на який варто звернути увагу, глянцева плитка низької якості, яка часто може зробити ванну кімнату дешевою, а в деяких випадках – застарілою.

Надмірно блискучі поверхні можуть створювати різкі відблиски, підкреслюючи недоліки та надаючи простору пластичний, штучний вигляд, а не вишукану, висококласну обробку,

– зазначає Луїза Ешдаун, керівник відділу дизайну West One Bathrooms.

Якщо ви все ще в процесі планування, фахівець рекомендує вибрати плитку з більш матовим покриттям. Це допоможе створити більш витончену та позачасову естетику приміщення та "забезпечить більш м’який, природний, текстурний вигляд".