Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что делает плитку в ванной комнате дешевой

Абсолютно точно никто не хотел бы, чтобы его ванная комната выглядела просто, особенно после всех усилий, которые были вложены при выборе и установке плитки. Поэтому, обидно позволить нескольким мелочам разрушить весь дизайн и общую эстетическую привлекательность пространства.

Одной из самых распространенных вещей, которая может сделать вашу плитку в ванной комнате дешевой, является повреждения. Трещины, сколы и царапины мгновенно портят внешний вид вашей плитки, и они особенно заметны на фоне насыщенных оттенков.

Лучшим решением будет заменить отдельные плитки. Однако в идеале можно заказать еще запасные плитки перед началом установки. Плитка производится партиями, и между различными сериями производства могут быть небольшие различия в цвете и обработке. Поэтому, имея дополнительные плитки, можно обеспечить "идеальную пару", а не пытаться искать замену.

Сплоченность – это то, что очень важно учитывать при проектировании ванной комнаты, хотя именно на этот момент домовладельцы порой не обращают внимание. Если идеи цвета вашей ванной комнаты и плитки противоречат, выбранная плитка может мгновенно создать резкий и дешевый вид.



Следует продумать, какой будет иметь плитка вид в общем пространстве ванной комнаты / Фото Little Greene

Это один пункт, на который стоит обратить внимание, глянцевая плитка низкого качества, которая часто может сделать ванную комнату дешевой, а в некоторых случаях – устаревшей.

Чрезмерно блестящие поверхности могут создавать резкие блики, подчеркивая недостатки и придавая пространству пластичный, искусственный вид, а не изысканную, высококлассную отделку,

– отмечает Луиза Эшдаун, руководитель отдела дизайна West One Bathrooms.

Если вы все еще в процессе планирования, специалист рекомендует выбрать плитку с более матовым покрытием. Это поможет создать более изящную и вневременную эстетику помещения и "обеспечит более мягкий, естественный, текстурный вид".