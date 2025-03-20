Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Худшие варианты: 3 места, где никогда не надо размещать ванну

Что не стоит размещать в маленькой ванной комнате

Трудно возразить, что необходим тщательный баланс, чтобы ваша маленькая ванная комната была функциональной, одновременно выглядела стильно.

Когда вы проектируете ванную комнату с ограниченным пространством, размещение больших, а даже громоздких предметов мебели никогда не будет хорошей идеей никогда не будет хорошей идеей, был бы это высокий шкаф или большой туалетный столик. Таким образом вы препятствуете функциональности вашей схемы в комнате.

Зеркало без места для хранения – также плохая идея. Ключ к практичной ванной комнаты, которая все еще имеет красивый вид, – это стильное и компактное место для хранения вещей. Так, зеркало в ванной комнате является идеальным местом для скрытого хранения, и редко есть причина добавлять зеркало без полок.



Зеркало без места для хранения – плохая идея / Фото Unsplash

Последнее, что вы захотите добавить в маленькую ванную комнату – это большие светильники. Важно достичь баланса с освещением ванной комнаты – оно должно быть функциональным и не нарушать остальную часть вашей схемы.

Например, огромная люстра для ванной комнаты, которая была бы ярким центром в большой комнате, только подчеркнет небольшое пространство и может даже сделать вашу небольшую ванную комнату более тесной, чем она есть.