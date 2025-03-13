Однако вывести вас из этого блаженного состояния может осознание того, что вы сделали ошибку в расположении ванны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Где не стоит размещать ванну

Под низким потолком

Одна из важнейших вещей, на которую стоит обращать внимание при размещении ванны, отдельно стоящей или встроенной ванны, – это вентиляция помещения. Пар и тепло из вашей ванны могут довольно быстро создать чрезмерную влажность в ванной комнате, что со временем может привести к образованию плесени.

Размещение ванны непосредственно под низким потолком или в помещении с плохой вентиляцией может создать проблемы с функциональностью и обслуживанием,

– говорит дизайнер интерьера Нина Такеш.

У входа в ванную комнату

Хотя это может показаться привлекательным, но располагать ванну слишком близко к входу в комнату – не всегда самая разумная идея.

Избегайте размещения ванны слишком близко к входу в ванную комнату, особенно в больших помещениях. Если разместить ее дальше в комнате, она не будет перегружать план и создаст более открытый, сбалансированный дизайн,

– говорит один из специалистов.

Эксперты соглашаются с этим мнением и утверждают, что одно из худших мест для установки ванны – непосредственно перед дверью, поскольку это "может сделать пространство тесным и нарушить естественный поток комнаты".

Неудобная планировка может ослабить ваши мечты о спа-ванне и создать тесное и неудобное пространство.

В сжатых положениях

Лучше избегать размещения ванны в месте с недостаточным пространством вокруг. Многих раздражает, когда после принятия ванны приходится неуклюже топтаться на месте, в поисках свободного пространства.

Лучше оставить по крайней мере 10 сантиметров вокруг каждого края вашей ванны (если она стоит отдельно), чтобы также обеспечить и надлежащую уборку.



Хотя бы один край ванны должен иметь достаточно пространства вокруг нее / Фото Brock Beazley Photography