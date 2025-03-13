Однак вивести вас із цього блаженного стану може усвідомлення того, що ви зробили помилку в розташуванні ванни. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Де не варто розміщувати ванну

Під низькою стелею

Одна з найважливіших речей, на яку варто звертати увагу при розміщенні ванни, окремо стоячої чи вбудованої ванни, – це вентиляція приміщення. Пара та тепло з вашої ванни можуть доволі швидко створити надмірну вологість у ванній кімнаті, що з часом може спричинити утворення цвілі.

Розміщення ванни безпосередньо під низькою стелею або в приміщенні з поганою вентиляцією може створити проблеми з функціональністю та обслуговуванням,

– каже дизайнер інтер’єру Ніна Такеш.

Біля входу у ванну кімнату

Хоча це може здатися привабливим, але розташовувати ванну занадто близько до входу в кімнату – не завжди найрозумніша ідея.

Уникайте розміщення ванни надто близько до входу у ванну кімнату, особливо у великих приміщеннях. Якщо розмістити її далі в кімнаті, вона не перевантажуватиме план і створить більш відкритий, збалансований дизайн,

– каже один з фахівців.

Експерти погоджуються з цією думкою і стверджують, що одне з найгірших місць для встановлення ванни – безпосередньо перед дверима, оскільки це "може зробити простір тісним і порушити природний потік кімнати".

Незручне планування може послабити ваші мрії про спа-ванну та створити тісний і незручний простір.

У стислих положеннях

Краще уникати розміщення ванни в місці з недостатнім простором навколо. Багатьох дратує, коли після прийняття ванни доводиться незграбно тупцювати на місці, шукаючи вільного простору.

Краще залишити принаймні 10 сантиметрів навколо кожного краю вашої ванни (якщо вона стоїть окремо), щоб також забезпечити й належне прибирання.



Хоча б один край ванни повинен мати достатньо простору навколо неї / Фото Brock Beazley Photography