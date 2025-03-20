Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що не варто розміщувати в маленькій ванній кімнаті

Важко заперечити, що необхідний ретельний баланс, щоб ваша маленька ванна кімната була функціональною, водночас виглядала стильно.

Коли ви проєктуєте ванну кімнату з обмеженим простором, розміщення великих, а навіть громіздких предметів меблів ніколи не буде гарною ідеєю, була б це висока шафа чи великий туалетний столик. Таким чином ви перешкоджаєте функціональності вашої схеми в кімнаті.

Дзеркало без місця для зберігання – також погана ідея. Ключ до практичної ванної кімнати, яка все ще має гарний вигляд, – це стильне і компактне місце для зберігання речей. Так, дзеркало у ванній кімнаті є ідеальним місцем для прихованого зберігання, і рідко є причина додавати дзеркало без полиць.



Дзеркало без місця для зберігання – погана ідея / Фото Unsplash

Останнє, що ви захочете додати до маленької ванної кімнати – це великі світильники. Важливо досягти балансу з освітленням ванної кімнати – воно має бути функціональним і не порушувати решту вашої схеми.

Наприклад, величезна люстра для ванної кімнати, яка була б яскравим центром у великій кімнаті, лише підкреслить невеликий простір і може навіть зробити вашу невелику ванну кімнату більш тісною, ніж вона є.