Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як візуально збільшити простір у ванній кімнаті

Замініть шторку для душу на скляні двері. Штори для душу розділяють вашу ванну кімнату, роблячи простір меншим. Краще використайте замість цього скляні двері. Вони можуть візуально додати ще кілька квадратних футів у простір, кажуть дизайнери.

Якщо немає можливості встановити нові душові двері, ви можете поміняти непрозору душову шторку на прозору, яка все одно дозволить візуально розширити простір.



Краще встановити скляні дверцята в душі / Фото Unsplash

Відбивати якомога більше світла. Ще один трюк, щоб зробити вашу ванну кімнату більшою, – це відбивання світла. Фахівці пропонують використовувати великі дзеркала.

Не вибирайте занадто велику сантехніку. Наприклад, спеціалісти рекомендують вибирати раковину пропорційною кімнаті. Якщо кімната маленька, вибирайте невеликий умивальник. Фахівці вважають, що добре, коли видно якомога більше підлоги в маленьких ванних кімнатах.

Підтримуйте порядок. Хоча варто, щоб деякі предмети були на видному місці, проте зберігання напоказ занадто великої кількості декоративних предметів (і всіх ваших засобів догляду за шкірою чи тілом) тільки зробить вашу ванну кімнату більш захаращеною і переповненою.