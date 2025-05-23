Выбрала обои, "захватывающие сферу интерьера": как выглядит ванная комната Сабрины Карпентер

Сабрина Карпентер – одна из самых обсуждаемых фигур современности. Знаменитость показала, как она обустроила свою ванную комнату.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Ванная Сабрины Карпентер

В одном из недавних сообщений на странице в инстаграме певица поделилась видом своей ванной комнаты. Там размещены отдельностоящая ванна и ниши для хранения вещей с тщательно подобранными аксессуарами. Однако, пожалуй, ничто так не бросается в глаза в этом помещении, как обои.

Так, она подобрала обои для ванной комнаты ванной комнаты с узором с зелеными стеблями и белыми цветами на золотом фоне.

Принты, вдохновленные природой, продолжают захватывать сферу интерьера. Придавая интерьерам биофильный оттенок, стенопись с пейзажами, крупномасштабные ботанические принты и лесные мотивы займут центральное место в 2025 году,

– отмечают в команде Henderson Design Group.

Однако, как пишут в издании, "смелая цветочная" эстетика – не единственный дизайнерский тренд, который в этом году охватил мастеров узорчатых обоев. Как указывают эксперты, стиль "Возрождение наследия" не менее заметен, и ситцевые обои, например у Сабрины Карпентер, также в совершенстве дополняют этот образ.