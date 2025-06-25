Распространенная ошибка со шкафами, которая делает кухню скучной и устаревшей на вид

Сегодня кухонные шкафы, которые не достают до потолка, делают все пространство визуально устаревшим и банальным. Короткие и массивные шкафы – это признак прошлого, когда дом выполнял лишь базовые функции, а не был призван обогащать нашу жизнь.

Низкие настенные шкафы не только удешевляют интерьер, но и создают ощущение тесного и неприветливого пространства, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему надо выбирать шкафы до потолка

Низкие шкафы визуально уменьшают высоту комнаты. А это точно не то, чего хотят владельцы маленьких кухонь.

В прошлом кухонные шкафы изготавливали по стандартам, модульно - чтобы уменьшить расходы и ускорить производство. Стандартная высота затрудняла установку шкафов до самого потолка, поэтому короткие шкафы – это очевидный признак устаревшего интерьера.

Если вы хотите избавиться от коротких настенных шкафов, лучшим вариантом будет заменить их на шкафы, доходящие до самого потолка. Однако это не единственное решение.

Можно также заменить короткие шкафы на:

открытые полки;

винтажный элемент хранения (например, стеклянный винтажный шкаф, настенную полку для тарелок;

Если вы пока не готовы демонтировать и заменить короткие шкафы, можно просто заполнить пространство между шкафами и потолком. Подумайте о том, чтобы добавить что-то сверху. Это может быть декоративный карниз, молдинг или дополнительные шкафы, изготовленные под уже имеющиеся.

Три способа избавиться от коротких шкафов / Фото deVOL Kitchens