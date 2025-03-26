Топ-лайфхак для дверных штор: как избежать неудобств

Дверные шторы помогают предотвратить проникновение холодных сквозняков, уменьшают шум, регулируют уровень света и обеспечивают дополнительную конфиденциальность. Впрочем, часто использование дверных штор сопровождается некоторыми неудобствами.

Так, если штора установлена над дверным проемом, ее придется открывать и закрывать каждый раз, когда кто-то проходит. А если она закреплена непосредственно на двери, то может касаться пола или застревать под дверью. Однако есть простой лайфхак, который поможет избежать этих проблем – установка подъемного карниза для портьер, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как лучше всего повесить дверную штору

Подъемный карниз для портьер – это специальный тип карниза, который устанавливается на стену или раму над дверью со стороны петель и непосредственно на дверь с противоположной стороны. Шторы крепятся на штангу с подвижным шарнирным кронштейном, который поднимает штору, когда дверь открывается, и возвращает ее на место при закрывании.

Это помогает сохранить шторы в хорошем состоянии на долгое время и избавляет от необходимости каждый раз вручную открывать или закрывать их.

Карниз для штор / Фото из открытых источников

Есть и другие варианты, которые помогут избежать контакта шторы с полом. Можно закрепить карниз как в верхней, так и в нижней части дверного полотна и использовать штору с двойным карманом для штанги. Другой вариант – выбрать более короткие шторы, которые не будут касаться пола.

Альтернативой шторам для входной двери могут стать римские шторы. Они обеспечивают конфиденциальность, но не помогут в случаях, когда нужно дополнительное утепление из-за сквозняков вокруг двери.