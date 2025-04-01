Как звезда сериала "Секс в большом городе" использовала трендовый цвет 2025 года на своей кухне

Американская актриса Синтия Никсон, которая прославилась благодаря роли Миранды в культовом сериале "Секс и город", показала свою кухню. Дизайнеры интерьера похвалили знаменитость за использование трендового яркого цвета.

Интерьер кухни Синтии Никсон

Желтый цвет является одним из самых популярных ярких оттенков в дизайне интерьеров в этом году. Этот универсальный оттенок способен придать пространству веселого и приподнятого настроения. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Учитывая популярность желтого цвета, кухня Синтии Никсон привлекла внимание дизайнеров. Актрисе удалось совместить классическую кухню с этим ярким оттенком и создать уютное пространство.

Желтый цвет ассоциируется со счастьем и креативностью. Он прекрасно отражает свет, мгновенно освещая пространство и делая его более привлекательным. Этот оттенок является идеальным для кухни, потому что может создать ощущение естественной гармонии в доме. В эпоху, когда дизайн дома все больше сосредотачивается на комфорте, привлекательность желтого цвета имеет смысл,

– объяснила дизайнер Нина Лихтенштейн.

На кухне Синтии Никсон сочетаются несколько цветов. Нижние фасады выполнены из темного дерева, а верхние – в глиняном цвете. Белая столешница удачно контрастирует с темным низом. Но самой большой изюминкой кухни стал ее желтый фартук из маленькой плитки.

По словам Лихтенштейн, такое сочетание цветов на кухне актрисы создало изысканную и привлекательную атмосферу. Она советует добавить в похожий интерьер натуральные материалы – лен, дерево, ротанг и тому подобное. Это усилит тепло, но не будет создавать визуальной перегрузки.