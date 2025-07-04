Как рассчитать, сколько обоев нужно на комнату

"Сколько обоев мне нужно?" – этот вопрос может сбить с толку многих любителей сделать все своими руками. Давайте будем честны: самостоятельное декорирование может сэкономить вам и деньги, и время. Но поклейка обоев дело непростое.

Если вы решили взяться за дело самостоятельно, важно как следует подготовиться. В частности, нужно правильно рассчитать количество рулонов обоев, чтобы не оказаться с недостатком или не потратить лишнего. Начните с выбора любимого дизайна обоев, а когда определитесь с материалом – можно переходить к подсчетам, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как рассчитать, сколько рулонов обоев нужно

Не спешите и начните с измерения комнаты, придерживаясь таких этапов:

Чтобы рассчитать необходимое количество рулонов обоев, измерьте ширину каждой стены и суммируйте эти значения – это и будет общая ширина комнаты.

Далее измерьте высоту стен. Умножьте это значение на общую ширину комнаты (или одной стены, если речь об акцентной) – так вы получите общую площадь в квадратных метрах.

Обратите внимание! Для измерений используйте качественную жесткую рулетку, и округляйте цифры до большего целого числа.

Рассчитайте покрытие одного рулона обоев, поделив его ширину на длину.

Далее, поделив общую площадь комнаты на покрытие одного рулона, вы получите приблизительное количество рулонов, которые вам нужны.

Подчеркните современную мебель и декор комнаты классическими узорчатыми обоями / Фото Print my space

Справка: Стандартный рулон обоев обычно имеет ширину 50 – 52 сантиметра и длину 10 метров, что равно примерно 5 – 5,2 метров квадратных покрытия. Это обеспечивает 3 – 4 вертикальные полосы в комнате средней высоты. Но важно помнить, что не все производители придерживаются стандартных размеров, поэтому всегда проверяйте размер конкретного рулона. Если обои имеют нестандартные размеры, рассчитайте площадь покрытия, перемножив ширину на длину – так получите квадратные метры. Также имейте в виду, что дорогие дизайнерские обои часто продаются погонными метрами, а не в рулонах.

В то же время следует учесть дополнительные факторы, которые могут увеличить расходы, в частности повторяемость узора (рапорт).

Чем больше рапорт, тем больше материала понадобится, чтобы правильно состыковать рисунок.

Как посчитать с учетом рапорта: