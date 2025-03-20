Устарело или круто: новая мебельная тенденция разделила мнения дизайнеров

Темная деревянная мебель стала одной из главных тенденций в интерьере 2025 года. Светлое дерево отходит на второй план в пользу ореха, мангового дерева и махагони. Впрочем, не всем нравится это изменение в декоре дома.

С одной стороны, тренд на использование темного дерева в интерьерах имеет много преимуществ. Его легко найти на вторичном рынке, оно имеет приятный винтажный вид и может прекрасно вписаться в уютную гостиную или светлую кухню. Впрочем, этот стиль одновременно вызывает воспоминания о домах бабушек и дедушек, переполнены массивной мебелью из темного дерева. Темное дерево ассоциируется с устаревшим видом и чрезмерной тяжестью, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Темное дерево – модно или нет

Иногда темное дерево, особенно махагон, может иметь слишком старомодный вид и доминировать в интерьере. Однако в сочетании с насыщенным темно-зеленым или темно-синим цветом и несколькими современными акцентами оно имеет все шансы получить действительно роскошный вид.

Темная мебель популярна в 2025 году / Фото Future PLC/Georgia Burns

Одни дизайнеры считают, что темная мебель подходит к большим пространствам, впрочем для комнат, выходящих на север – она не лучший вариант. Помещение, в которое не проникает естественный свет, темная мебель делает еще более мрачным.

Другие дизайнеры в восторге от винтажной эстетики темной мебели в духе 70-х и середины века. По их мнению, она прекрасно сочетается со светлыми деревянными элементами.