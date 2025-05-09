Сочетание эстетики и стиля: 3 тренда штор в 2025 году

Часто именно детали добавляют скоординированного и гармоничного вида дома. Одним из элементов, который создают такой эффект, являются шторы.

В издании homes and gardens рассказали, какие шторы будут в тренде в 2025 году, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ультрашикарный журнальный столик Майли Сайрус: чем он особенный и почему дизайнеры в восторге

Какие шторы будут в тренде в 2025 году

В 2025 году шторы – это гораздо больше, чем просто функциональный элемент в доме. Они являются способом обрамить и подчеркнуть ваше окно, добавить цвет и текстуру пространства.

Как и любой другой элемент интерьера, они также подлежат тенденциям. Поэтому, какие шторы в моде в этом году?

Прозрачные материалы

Прозрачные и вуалевые шторы стали популярными в течение последнего года или около того, и, по словам дизайнеров, в 2025 году они только наберут еще большую популярность.

Структурированные ламбрекены и жалюзи

Ламбрекены и идеи оконных гардин используются в 2025 году свежими и инновационными способами. Например, ламбрекен с рюшами на фото с его мелкой отделкой. Так, там присутствует мягкая и привлекательная винтажная эстетика, которая выглядит очаровательной и характерной, модернизирована простой синей отделкой.



Стильные ламбрекены в спальне / Фото Tori Murphy

Натуральный лен

В 2025 году тенденции штор сосредотачиваются на использовании натуральных материалов, в частности льна, для достижения органической эстетики. Происходит значительный сдвиг в сторону создания пространств, которые воплощают простоту, элегантность и вневременность. Эта ткань однозначно добавляет дизайну интерьера шарма.

Плотное переплетение льна также уникальным образом фильтрует свет, создавая "нежный пятнистый" эффект, который ощущается таким теплым и гостеприимным.