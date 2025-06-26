Названы 8 распространенных ошибок, из-за которых не удается очистить дом от ненужных вещей

Когда речь идет о расхламлении, у всех нас –добрые намерения. Мы хотим избавиться от вещей, которые нам больше не служат. Но часто это сделать не так просто.

Эксперты назвали 8 ошибок ошибок, которые мешают сделать качественную уборку дома, передает 24 Канал со ссылкой на Woman and homes.

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Распространенные ошибки во время уборки

Пытаться сделать все сразу

Когда наконец появляется настроение убирать, хочется "взять быка за рога" и навести порядок сразу везде. Но это одна из самых распространенных ошибок, говорит профессиональный организатор Ребекка Крейфорд.

Обычно все начинается с добрых намерений – например, генеральной уборки в субботу – но быстро превращается в усталость от принятия решений. В истощенном состоянии легче просто вернуть вещи обратно в ящик, чем решить: оставить, отдать или выбросить,

– объяснила специалист.

Лучше начать с малого – выбрать одну зону, разбить ее на 3 основные задачи и 5 подзадач. Это значительно эффективнее и снижает напряжение.

Хранить вещи "на всякий случай"

Мышление "вдруг понадобится" – одно из главных препятствий на пути к чистому пространству.

Беспорядок питается нерешительностью. Спросите себя: "Нужна ли мне эта вещь сейчас?" Если нет – выбросите.

Не вынимать вещи из шкафа перед уборкой

Оставить вещи на вешалке и просто просмотреть их – это худшая стратегия, говорят эксперты.

Между тем, чтобы что-то оставить на месте, и тем, чтобы вынуть, а потом вернуть – огромная разница. Выньте все, очистите пространство, посмотрите на вещи по-новому – и только тогда возвращайте обратно то, что действительно хотите оставить.

Хранить просроченные вещи

В ванной или на кухне – просроченные продукты и косметика не только занимают место, но и могут быть опасными.

Косметика должна быть использована – если она стоит без дела месяцами, вы ее вряд ли когда-нибудь используете.

Самые распространенные ошибки во время уборки / Фото Oak Furnitureland

Покупать органайзеры до начала уборки

Это распространенная ошибка – мы часто бежим покупать контейнеры, коробки или полочки еще до того, как начали делать генеральную уборку.

Сначала разберитесь, что вам действительно нужно оставить – и уже тогда выбирайте соответствующие решения для хранения. Это сохранит время и деньги.

"Паническое" расхламление

Когда хочется сделать все как можно быстрее, мы можем начать бездумно выбрасывать вещи. Одна из самых больших ошибок – спешка. Стоит спросить себя: когда в последний раз я это использовал(-а)? Если это было год назад – время отдать или подарить эту вещь.

Нерешительность

Противоположная крайность – чрезмерное обдумывание. Кажется, каждая вещь – особенная. Вы не можете решить, оставить или нет – и процесс останавливается.

Беспорядок возникает не из лени, а из нерешительности. Попробуйте метод "одного прикосновения" – прикоснулись к вещи – примите решение сразу. Или установите таймер и работайте в пределах времени. Включите музыку, налейте чаю – и действуйте!

Откладывать последний шаг

Решили, что что-то надо отдать – но куча стоит неделями? Это классическая ошибка, которая снова создает стресс. Это не дает вам насладиться результатом. Можно даже начать сомневаться в уже принятых решениях Решение простое: сразу договоритесь о вывозе или сами отвезите вещи. Завершите процесс – наслаждайтесь ощущением пространства.