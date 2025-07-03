Интерьер как из глянца: фото ванной комнаты участницы "Холостяка-13" взорвало соцсети

Участница "Холостяка-13" арендует просторную квартиру за 71 тысячу гривен. Продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко провела экскурсию по своей квартире.

Мойсеенко, которая боролась за сердце ветерана Александра Терена, ежемесячно платит 13 – 14 гривен за коммунальные услуги, передает 24 Канал.

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Ванная участницы "Холостяка-13"

Интерьер ванной комнаты Алины Моисеенко поражает сочетанием премиальных материалов и эффектной цветовой гаммы. Пространство оформлено в темных тонах с акцентами на натуральную фактуру, что создает роскошную, но уютную атмосферу спа.

Центральным элементом интерьера является большая черная ванна овальной формы, расположенная на деревянном подиуме с подсветкой, которая мягко подчеркивает геометрию помещения. Позади – декоративная стена из деревянных трехмерных панелей в стиле "мозаики", которая добавляет глубины и текстуры.

Ванная Мойсеенко / Скриншот

Вся комната отделана темным мрамором с белыми прожилками, что придает пространству драматичности и изящества. Над умывальниками – стильные круглые накладные раковины из камня, установлены на массивной деревянной поверхности с естественными линиями среза.

Отдельное внимание привлекает встроенное освещение – линейное и точечное, усиливающее атмосферу релакса. Черная сантехника и фурнитура органично дополняет концепцию.

В общем ванная комната является как стильным сочетанием брутального минимализма и естественной эстетики.