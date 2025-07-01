Как обустроить "умный" дом без ущерба для эстетики

Автоматизация дома больше не фантастика из фильмов о будущем - она уже здесь. Сложнее всего понять, с чего начать, особенно тем, кто не слишком разбирается в технологиях.

Homes and gardens подготовил пошаговое пособие для начинающих о том, как создать собственный умный дом, передает 24 Канал.

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Как обустроить умный дом

Убедитесь, что Wi-Fi работает на отлично

Первое, что нужно проверить – это качество беспроводного соединения. Иначе умные устройства могут работать с перебоями из-за нестабильного сигнала.

Возможно, придется инвестировать в усилитель Wi-Fi или репитер, который расширит зону покрытия. Но если само интернет-подключение в доме медленное, или усилитель размещен слишком далеко от роутера, это не поможет. Поэтому перед тем, как тратить деньги, обратитесь к провайдеру за советом.

Инвестируйте в виртуального помощника

Добавьте в дом виртуального помощника / Фото Marshall

Умные колонки – идеальная отправная точка, ведь с ними можно управлять другими устройствами голосом. На рынке есть несколько популярных моделей, и каждая имеет свои преимущества.

Колонка слушает ваши команды и может управлять освещением, термостатами, камерами наблюдения и тому подобное. Она также поможет с организацией ежедневных дел: добавит события в календарь, напомнит о встрече, подскажет маршрут на работу, или прочитает рецепт в реальном времени.

Создайте атмосферу с умным освещением

Умное освещение – это недорого и легко настраивается. Вы можете купить умные лампы или подключить уже имеющуюся проводку к системе управления.

После установки просто соедините лампы со смартфоном через приложение. Вы сможете включать/выключать свет дистанционно, создавать графики, а также имитировать присутствие в доме, когда вас нет.

Большинство умных ламп еще и энергосберегающие, что позволяет экономить на электроэнергии.

Гарантируйте безопасность с видеозвонком

Такие устройства показывают, кто стоит у двери, и позволяют говорить с ними, даже когда вас нет дома. Через приложение на телефоне можно просматривать видео в реальном времени или запись.

Некоторые видеозвонки даже запускают другие действия: например, меняют свет в комнате или активируют камеру, когда кто-то звонит в дверь.

Добавьте защиту с умным замком

То, что когда-то видели только в шпионских фильмах, теперь доступно каждому – умные замки уже реальность. Современные модели имеют бесключевой доступ с помощью смартфона, отпечатка пальца или кода. Вы даже можете удаленно открыть дверь или предоставить доступ кому-то на определенный день.

Лучшие модели используют банковское шифрование и регулярно обновляются для защиты от взломов.

Управляйте температурой с умным термостатом

Установите дома термостат / Фото Nest

Термостаты не только удобны, но и экономят деньги – пользователи в среднем снижают расходы на отопление до 31%.

Они составляют график обогрева или охлаждения в соответствии с вашим режимом дня. Кроме того, устройство анализирует ваше потребление энергии и стоимость. А еще термостат знает, когда вас нет дома, и автоматически выключает обогрев или охлаждение.

Установите умные розетки

Если бюджет ограничен – начните с умных розеток. Это недорогой и простой способ перейти к цифровой эпохе. Вы можете подключить розетку к колонке с голосовым помощником и управлять техникой голосом.

Хотя кажется, что добавление новых гаджетов только увеличивает потребление, на самом деле – наоборот: энергозатраты уменьшаются.