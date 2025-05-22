Зачем в спальне нужны затемненные шторы: какие их преимущества и почему это популярный выбор

Многие задумываются над тем, стоит ли покупать плотные шторы для своих спален. Это особенно актуально для тех, кому яркий солнечный свет мешает спать в выходные, когда они хотят отдохнуть немного дольше, или для тех, кто работает посменно и нуждается в благоприятном пространстве для сна в течение дня.

Поэтому многие останавливают свой выбор именно на затемненных шторах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Зачем в спальне нужны плотные шторы

Шторы блэкаут отличаются от обычных штор подкладкой, которая блокирует свет. Зато обычные шторы обычно имеют более тонкий подкладочный материал.

При выборе штор для спальни важную роль играют личные предпочтения. Следует учитывать такие факторы, как чувствительность к свету, условия освещения в вашей спальне и график сна.

Одним из заметных преимуществ светонепроницаемых штор является их способность эффективно блокировать внешний свет, что может существенно влиять на качество сна. Шторы блэкаут создают более темную среду для сна, способствуя выработке мелатонина, гормона, который регулирует сон.



Шторы блэкаут блокируют внешний свет /Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Хлои Дакоста, менеджер по дизайну, говорит, что поскольку шторы блэкаут изготавливаются с более плотной подкладкой, они также могут помочь уменьшить "шумовое загрязнение", поэтому меньше вероятность того, что ваш сон будет прерван шумом.

Такие шторы также обеспечивают более высокий уровень конфиденциальности, чем стандартные шторы, предотвращая заглядывание соседей и прохожих в вашу спальню. Это особенно полезно, если ваше окно выходит на улицу или другие дома.

