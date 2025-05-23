Обрала шпалери, що "захоплюють сферу інтер'єру": який має вигляд ванна кімната Сабріни Карпентер

Сабріна Карпентер – одна з найбільш обговорюваних постатей сьогодення. Знаменитість показала, як вона облаштувала свою ванну кімнату.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Ванна Сабріни Карпентер

В одному із нещодавніх дописів на сторінці в інстаграмі співачка поділилася виглядом своєї ванної кімнати. Там розміщені окремостояча ванна та ніші для зберігання речей з ретельно підібраними аксесуарами. Проте, мабуть, ніщо так не впадає у вічі у цьому приміщенні, як шпалери.

Так, вона підібрала шпалери для ванної кімнати з візерунком із зеленими стеблами та білими квітами на золотому тлі.

Принти, натхненні природою, продовжують захоплювати сферу інтер'єру. Надаючи інтер'єрам біофільний відтінок, стінопис з пейзажами, великомасштабні ботанічні принти та лісові мотиви займуть центральне місце у 2025 році,

– зазначають в команді Henderson Design Group.

Однак, як пишуть у виданні, "смілива квіткова" естетика – не єдиний дизайнерський тренд, який цього року охопив майстрів візерунчастих шпалер. Як вказують експерти, стиль "Відродження спадщини" не менш помітний, і ситцеві шпалери, як-от у Сабріни Карпентер, також досконало доповнюють цей образ.