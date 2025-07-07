Спальня Сальми Гаєк підкорила дизайнерів кольоровою комбінацією: що у ній особливого

Заспокійлива кольорова гама перетворює спочивальну кімнату Сальми Гаєк на "тихий притулок". Спальня акторки піднімає класичне поєднання кольорів на новий рівень.

Немає нічого більш позачасового, ніж зелений і білий. Ця заспокійлива комбінація викликає асоціації з водяною лілеєю, камінням у річці або березою, що м'яко колихається на вітрі, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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У чому родзинка кольорової палітри спальні Гаєк

Зелені шпалери та біла постільна білизна мають особливо ефектний вигляд в спальні Сальми Гаєк.

Листяні візерунки на стінах чудово контрастують з білосніжною лляною ковдрою, створюючи відчуття елегантності. Темна дерев'яна тумба завершує образ і надає йому ґрунтовності.

Спальня Сальми Гаєк: дивіться фото

Експерти вважають, що зелений колір стін – ідеальний вибір, якщо ви хочете створити спокійний простір.

Зелений прекрасно працює в будь-якому приміщенні – чи то тиха спальня з меблями оливкового відтінку, чи кухня в стилі вінтаж з м'ятними шафками та дерев'яними стільницями в сільському стилі. Заспокійливі властивості зелених стін роблять їх перспективним трендом в інтер'єрі на 2026 рік.

Уся краса цього тренду в його здатності перетворювати простори на мирні оази, що створюють відчуття зв'язку з природою. Це м'яке нагадування, що трохи зелені може надати приміщенню життя, гостинності та вічної актуальності.

Однак справжня краса зеленої спальні Сальми полягає в тому, як вона підкреслює природний відтінок контрастним білим. Акторка створила монохромне ліжко з білими подушками, простирадлом і ковдрою. Білий відомий як природний освітлювач, тож він автоматично робить зелений ще більш виразним. А чітка фактура бавовни додає сучасності на тлі шпалер у вінтажному стилі.

Сальма використовує кремову стьобану ковдру з текстурою, щоб урізноманітнити однотонне ліжко. Чи то фактурні шпалери у поєднанні з гладкими меблями, чи візерунчасті стіни з лаконічною постіллю – саме різноманіття створює цікавість в інтер'єрі.