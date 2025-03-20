Естетично та вишукано: в чому особливість гардеробної кімнати відомої тенісистки Серени Вільямс

Чимало тих, хто хоче зробити у своїй оселі гардеробну, і прагне, аби вона була вишуканою та оригінальною. Гардеробна відомої тенісистки Серени Вільямс демонструє приклад функціональності та стилю.

Саме відкриті стелажі слугують прикладом естетично привабливих рішень для зберігання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Гардеробна кімната Серени Вільямс

Перше, що впадає у вічі в гардеробній Серени Вільямс, – чудові дерев’яні плаваючі полиці. У відео, яке тенісистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, вона продемонструвала свою колекцію сумок і водночас полиці, на яких вони поскладані.

Так, помітно, що спортсменка зробила невеликий відхід від стандартних лінійних полиць і встановила в гардеробній невеликі плаваючі полиці, які чергують своє розміщення на стіні.

Внаслідок цього утворився візуально цікавий стелаж, який також служить гарним (і організованим) місцем для аксесуарів Серени.

На думку експертів, плаваючі полиці є чудовим вибором завдяки своїй практичності та естетичній привабливості.

Зберігаючи свої сумки на цих окремих полицях, тенісистка підтримує чистоту, без захаращення шаф, а також може демонструвати деякі зі своїх улюблених речей. До того ж дерев’яна обробка на самих полицях також створює природне, тепле відчуття в кімнаті.

Зважаючи на це, варто зазначити, що закриті стелажі можуть бути корисними для предметів, які ви не хотіли б виставляти напоказ.

Фахівці кажуть, що "гарний дизайн – це створення балансу". Чудово, коли є як відкриті, так і закриті рішення для зберігання. Важливо наголосити, що слід виставляти напоказ не дуже багато речей, щоб уникнути непотрібного безладу.

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