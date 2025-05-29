Дизайнери назвали 4 речі, які ви завжди побачите на розкішній кухні

Кухня – одна з найважливіших зон у будь-якому будинку. Багато господарів хотіли б створити кухню, яка випромінює розкіш.

Дизайнери діляться своїми думками щодо ключових елементів, які точно є в такому просторі. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Які речі завжди присутні на розкішній кухні

Витончені кольори

Хоча існує безліч варіантів кольорів кухні, досягнення розкішної атмосфери вимагає вдумливого підходу до вибору відтінків.

Розкішні кухні часто являють собою дуже тональні простори з кольорами, обраними з певної палітри. Це створює заспокійливу, зворушливу атмосферу, де всі текстури, твори мистецтва та оздоблення добре поєднуються без будь-яких зіткнень чи надзвичайно яскравих елементів,

– розповідає Стейсі Коблі.

Вона радить уникати фарбування кухні в "модний" колір. Вона наголосила, що у розкішних кухнях ви ніколи не побачите психоделічних кольорів.

"Все елегантно, все позачасове та трохи стримане", – каже вона.

Продумані деталі

Увага до деталей має важливе значення для створення розкішної атмосфери в будь-якому приміщенні. Це передбачає вихід за рамки традиційних оздоблювальних матеріалів і включення різноманітних ретельно продуманих декоративних елементів.

Використовуйте фурнітуру як можливість на розкішних кухнях для додаткових деталей, таких як ребристі текстури та оброблені поверхні, або оберіть дизайн без ручок для елегантного сучасного вигляду,

– пропонує Стейсі Коблі.



Деталі в облаштуванні кухні зроблять її більш вишуканою / Фото Unsplash

Матоване та шліфоване покриття

Розкіш зазвичай асоціюється з витонченістю. Тож краще уникати яскравих, глянцевих оздоблень на користь більш приглушених варіантів.

Тут варто враховувати не лише фурнітуру шаф, оберіть матове покриття для кранів, світильників, вимикачів, розеток і шафок. Наприклад, як зазначає фахівець, блискучий хром має своє місце, але на розкішній кухні він часто може виглядати як будівельний матеріал.

Схема багатошарового освітлення

Багатошарове освітлення має важливе значення для створення вишуканої та розкішної атмосфери.

Експерти наголошують, що занадто багато точкових світильників і відсутність шарів світла "згладжують" простір.

Додайте підвісні світильники над кухонними островами, бра над полицями і навіть непомітне освітлення під шафами. Гра теплих світла створює багатшу, більш інтимну атмосферу,

– рекомендують дизайнери.

Ці поради допоможуть облаштувати кухню так, щоб вона мала елегантний та розкішний вигляд.