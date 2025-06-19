Це зробить вашу оселю дорожчою на вигляд: дизайнери виокремили одну річ

Облаштовуючи свій будинок чи квартиру, домовласники ретельно підбирають різні елементи, такі як меблі, кольори стін чи декор. Але іноді багато хто нехнує невеликими штрихами, які можуть дуже впливати на зовнішній вигляд простору.

Зокрема, ідеться про фурнітуру. Про це пише 24 Канал з посиланням homes and gardens.

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Річ, яка зробить ваш будинок візуально дорожчим

У процесі проєктування оселі головний акцент зазвичай робиться на основних елементах, таких як колірна гама, вибір меблів чи підлогового покриття. Хоча ці рішення, безсумнівно, важливі, дизайнери стверджують, що саме менші, але необхідні деталі можуть значно покращити загальну візуальну привабливість будинку.

Саме ці речі, за їхніми словами, можуть зробити будинок візуально дорожчим.



Фурнітура дуже впливає на вигляд простору / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Дизайнери одностайно визначили фурнітуру, зокрема дверні ручки, ручки шаф і висувних шухляд, як важливий компонент, що може підвищити вишуканість і гармонійність простору. Ця, здавалося б, незначна деталь може суттєво вплинути на сприйняття житла.

Фурнітура справді може зробити простір яскравим,

– зазначає одна з дизайнерок.

Звісно, потрібно вибирати зручну фурнітуру, аби вам було комфортно відкривати двері чи якісь шухляди. Загалом, ручки можуть додати характеру простору та надати іншого вигляду меблям.

Відтак, фурнітура виходить за рамки простої функціональності, слугуючи ефективним засобом для покращення простору.