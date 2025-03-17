Щоб не псував вигляд оселі: як почистити шкіряний диван, щоб він був як новенький

Багато домовласників обрали для своєї оселі шкіряний диван. Проте, як і будь-який інший предмет меблів, шкіряний диван потребує відповідного догляду, щоб зберегти свою естетичну привабливість на довгі роки, так само, як і в день його придбання.

Експерти розповіли, як ефективно можна почистити шкіряний диван. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як часто слід чистити шкіряний диван

Глибоке очищення шкіряного дивана варто проводити 1 – 2 рази на рік, залежно від кольору та рівня забруднення. Експерти рекомендують чистити диван зі світлої шкіри кожні шість місяців, а з темної – раз на рік – те саме стосується шкіряних крісел.

Плями слід усувати одразу, щоб вони не проникли глибоко в матеріал, а самі дивани треба регулярно пилососити та витирати пил, принаймні кожні один-два тижні.

Що треба знати перед початком очищення

Перш ніж братися до чищення, необхідно перевірити, чи діє ще гарантія на ваш диван. Зазвичай виробники додають рекомендації щодо чищення, і їхнє порушення може призвести до втрати гарантійного обслуговування.

Завжди варто дотримуватися інструкцій виробника і звернути увагу на такі речі:

Не використовуйте агресивні хімікати. Ідеться про спирт, аміак, крем для взуття чи засоби з відбілювачем. Вони не призначені для використання на диванах і можуть пошкодити шкіру.

Уникайте використання дезінфекційних серветок і спреїв. Вони здатні пошкодити шкіряне покриття дивана.

Будьте обережні, використовуючи воду. Надмірна волога може спричинити появу плям, тому краще використовувати лише трохи зволожені серветки.



Знання того, як правильно чистити шкіряний диван збереже його в гарному вигляді / Фото Unsplash

Очищення шкіряного дивана спеціальним засобом

Одним з найефективніших методів догляду за шкіряними меблями є використання спеціалізованих засобів для чищення шкіри. Ці засоби не тільки ефективно видаляють бруд, але й зволожують матеріал, допомагаючи запобігти висиханню та розтріскуванню.

Вам знадобляться:

пилотяг

м'які серветки з мікрофібри

спеціальний очищувач для шкіри

кондиціонер для шкіри

Кроки очищення:

Пропилотяжте диван – приберіть пил, крихти чи дрібне сміття, особливо у важкодоступних місцях між подушками. Якщо диванні подушки можна зняти, зніміть їх, щоб пропилотяжити нижню частину. Також пропилотяжте краї подушок і каркаса дивана.

Розпиліть засіб для чищення на серветку, а не на сам диван, і ретельно протріть поверхню. Цей крок запобігає появі слідів від бризок.

Витріть залишки засобу чистою серветкою.

Нанесіть кондиціонер для шкіри – він відновить природний блиск і захистить матеріал від пересихання.

Залиште на годину для повного висихання.

Як почистити шкіряний диван за допомогою мильного розчину

Якщо у вас немає спеціальних засобів, можна використати для очищення м’який мильний розчин.

Вам будуть потрібні:

дистильована вода

рідке мило

серветки з мікрофібри

Кроки очищення:

Видаліть пил і дрібні забруднення за допомогою сухої серветки чи пилотяга.

Приготуйте мильний розчин, змішавши кілька крапель рідкого мила з дистильованою водою у великій мисці.

Змочіть серветку в розчині, добре відіжміть і протріть поверхню дивана.

Протріть диван чистою серветкою, змоченою в дистильованій воді, щоб прибрати залишки мила.

Висушіть поверхню сухою серветкою та нанесіть кондиціонер для шкіри.

Як видалити жирні плями із шкіряного дивана

Жир може накопичуватися на вашому шкіряному дивані від різних речей, як-от засоби для волосся, лосьйони для тіла, жирна їжа тощо. Тож, якщо на вашому дивані з'явилися жирні плями, їх можна видалити за допомогою кукурудзяного крохмалю:

Промокніть пляму сухою серветкою, щоб увібрати якомога більше жиру, але не тріть.

Посипте область плями кукурудзяним крохмалем і залиште на 30 хвилин (або довше, якщо пляма стійка).

Зітріть крохмаль сухою серветкою та почистьте поверхню одним з вищеописаних способів.

Поради

Тримайте диван подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла. Вони можуть висушити шкіру та спричинити появу тріщин.

Раз на місяць поліруйте поверхню меблевим воском, що додасть блиску.

Регулярно використовуйте кондиціонер для шкіри, що допоможе зберегти еластичність матеріалу.

Як прибрати подряпини

Невеликі подряпини можна ефективно приховати за допомогою кондиціонера для шкіри. Глибші пошкодження виправляють спеціальним клеєм або набором для ремонту шкіри.

Як позбутися неприємного запаху

Харчова сода є природним засобом для усунення запахів практично будь-чого. Посипте нею поверхню шкіряних меблів і дайте їй постояти 30 хвилин. (Не залишайте це надовго, тому що харчова сода висушить шкіру.) Після цього обережно потріть його м’якою щіткою, потім ретельно пропилососьте диван. Далі використовуйте кондиціонер для шкіри.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете гарантувати, що ваш шкіряний диван збереже свій розкішний вигляд і комфорт на довгі роки.